LDA è carico. Ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo, “Rosso lampone” ma ha già le idee chiare sui suoi prossimo progetti, dai live e festival estivi, ai pezzi sui quali sta lavorando e alla speranza di poter partecipare al Festival di Sanremo 2025. Abbiamo intervistato il giovane cantante per parlare del suo ultimo brano, ecco cosa ci ha raccontato:

“Come tutte le mie canzoni, “Rosso lampone” è nato a caso. Questa volta, però, ho raccontato la storia di un mio amico che è venuto in studio a trovarmi quando stavo rilassato, giocando alla Play. Mi racconta di questa storia, di lui e delle ragazza. A quel punto io scrivo una canzone proprio su questa cosa. Il fulcro è “Lascia perdere”, anche se sei troppo innamorato visto che sai una cosa non va bene per te”

La ragazza “ispiratrice” di questo pezzo non sa che la canzone è incentrata su di lei. E anche l’identità dell’amico rimarrà, giustamente, segreta. Negli ultimi tempi, LDA ha anche scritto due pezzi per la erie tv “DI4RI” in oda su Netflix:

“Penso che abbiano associato il mio volto alla serie, ero perfetto per quella serie lì. Mi è arrivata la proposta, volevo lavorare con Netflix. Ho fatto questi due pezzi, il primo ad hoc sulla serie, il secondo ispirato più ai ragazzi che hanno sogni ma non li possono realizzare”

LDA ci racconta di essere al lavoro su molti pezzi e che sarà presente in diversi festival musicali (anche trasmessi in tv, come il Tim Summer Hits) e ci rivela di essere interessato a partecipare al Festival di Sanremo 2025

“Quest’anno sì, non so se andarci con una ballad o una uptempo. Le ho tutte e due, sto capendo e valutando. Se ci vado vado per vincere, non per partecipare. Ho le potenzialità e la qualità per vincere Sanremo, tranquillamente. Devo andare lì convinto al 100%. Ho due pezzi forti entrambi, tanto diversi. Ho una ballad e una uptempo più rischiosa ma che se giro come dico io sarà una super hit. Se vai a Sanremo ci devi andare col pezzo giusto, non con uno che passa in sordine. Il primo che ho fatto è stato di posizionamento per me, anche tra i giovani ero il più giovane (ride). Sono arrivato 15esimo, tanta roba per essere il primo Sanremo, me lo son goduto. Ma il prossimo si vince, il secondo o il terzo posto non mi basterà l’anno prossimo”

Qui sotto potete vedere la video intervista integrale a LDA.