Eros Ramazzotti sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2024. L’annuncio è arrivato oggi direttamente da Amadeus, nel giorno in cui la stampa ha ascoltato in anteprima i 30 brani scelti per il Festival, dal 6 al 10 febbraio prossimi.

Eros Ramazzotti a Sanremo 2024, quando?

Il cantante sarà ospitato nella terza serata di giovedì 8 febbraio, in una serata che riserverà spazio alle ricorrenze, infatti Ramazzotti riporterà sul palco il brano vincitore del Sanremo di 40 anni fa nella sezione Nuove proposte: Terra Promessa, consacrandolo ufficialmente tra le stelle della musica italiana.

A lui si aggiungeranno altri anniversari speciali, il 60° anniversario di Non ho l’età, portata dalla sua interprete Gigliola Cinquetti e il 30° di E poi, cantata da Giorgia che, oltretutto, sarà anche co-conduttrice al fianco di Amadeus.

Eros Ramazzotti ospite a Sanremo 2024, l’annuncio sui social

L’artista ha condiviso un post sui suoi canali social. Lo vediamo in una sua foto di 40 anni fa, insieme ad una clip tratta dal live allo Stadio Olimpico di Roma, nel 2004.

“Ci vediamo a Sanremo per festeggiare insieme i 40 anni di Terra Promessa”

Quante volte Eros Ramazzotti è stato in gara a Sanremo?

Tre volte. Ramazzotti partecipa alla gara di Sanremo all’alba della sua carriera. Un triennio che si apre nel 1984 e si chiude due anni dopo.

Nella sua prima partecipazione al Festival, con Terra Promessa porta a casa il trionfo immediato alla kermesse nell’esordio della gara parallela ai Big, quella dedicata – appunto – ai giovani. L’anno dei Queen ospiti ma anche quello di Nostalgia Canaglia brano vincitore cantato da Al Bano e Romina Power.

Nel 1985 ci riprova, ma stavolta nella categoria dei Big. E’ la volta di Una storia importante, tratto dal suo primo album Cuori agitati. Non bissa il primo posto, si guadagna la sesta posizione, ma il successo del brano conquista le classifiche di vendita in Italia e all’estero.

Per chiudere il cerchio, nel 1986 Eros Ramazzotti torna a Sanremo con il brano Adesso tu, primo singolo estratto dal secondo album Nuovi Eroi. L’edizione è condotta da Loretta Goggi (seconda donna – in ordine di tempo – a condurre il Festival), ed è qui che il cantante torna a vincere, ma per la prima volta nella categoria dei Big.

Quante volte Eros Ramazzotti è stato ospite a Sanremo?

In due edizioni. Per rivedere Eros Ramazzotti sul palco dell’Ariston bisogna aspettare il 2006. In quella occasione duettò con Laura Pausini su Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno e con Anastacia su I Belong To You, singolo in rotazione nell’autunno-inverno 2005/06.

Dieci anni dopo, nella seconda serata di Sanremo 2016, Eros Ramazzotti ha cantato un suo singolo chiamato Rosa nata ieri.