Eppure non è così è un brano di Laura Pausini presente nel suo album “Anime parallele“, uscito il 27 ottobre 2023.

Il testo è di Jacopo Ettorre e Laura Pausini mentre la musica vede la firma di Paolo Carta che ne ha curato anche produzione e arrangiamento.

Laura Pausini, Eppure non è così, Significato, Ascolta la canzone

Su una base dalle venature pop dance elettronico, Laura delinea in 3 minuti e 39 secondi i contorni delle fragilità di chi si sente esposto, in bilico tra abbracciare la propria libertà e adattarsi alle aspettative degli altri. Qui i riff di chitarra elettrica arrivano diretti come graffi, a squarciare il velo di una realtà che eppure non è cosi.

Laura Pausini, Eppure non è così, Testo della canzone

Ho riempito gli attimi fino all’orlo

Ho rischiato la mania del controllo

Ho perso la voce

E a perdersi aveva ragione lei (Aveva ragione lei)

Ho sorriso, con le fiamme negli occhi

Quasi perso il più bello dei sogni

Ho visto allo specchio (Ho visto allo specchio)

Il mio riflesso chiedermi: “Chi sei?” (Chiedermi: “Chi sei?”)

E visti da fuori non sembriamo mai soli

Di sicuro non io, lo so

Eppure non è così, così

Molti vogliono la me che non sono

Quella giusta, ma soltanto per loro

Un’altra persona, senza personalità

Mi hanno detto le parole da dire

Senza spiegarmi come si sopravvive

Senza istruzioni (Istruzioni) per la mia felicità

E visti da fuori non sembriamo mai soli

Di sicuro non io, lo so

Eppure non è così, così

Sembriamo bersagli, in piedi sui palchi

Davanti ad un microfono

Eppure non è così, così

E poi pensiamo che i nostri miliardi di errori

Non servono mai, lo so

Però non è mai così, così

Eppure non è così

Non sono chi dovrei (Non sono chi dovrei)

Ma non è un problema mio

Non vivo dentro un display

Quella donna non sono io

Non sono chi dovrei (Non sono chi dovrei)

Ma questa libertà ha gli occhi come i miei

E visti da fuori non sembriamo mai soli, soli

Di sicuro non io, lo so

Eppure non è così, così

E visti da fuori sembriamo sicuri, sicuri

Di sicuro anche io, lo so

Eppure non è così, così, ah-ah

(Non è un problema mio)

Non mio

(Non è un problema mio)

Non mio, lo so

(Non è un problema mio)

Eppure non è così, così