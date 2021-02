Enula è sicuramente la proposta musicale più interessante di questa ventesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi che, tra circa un mese, entrerà nel vivo con la fase serale.

Dopo aver presentato l’inedito Auricolari, Enula, durante l’ultimo speciale del sabato, ha presentato un’altra ottima canzone, Con(Torta), con la quale, recentemente, la cantante 23enne milanese ha tentato la scalata per arrivare al Festival di Sanremo 2021, arrivando fino alle audizioni dal vivo e non riuscendo ad ottenere l’ammissione ad AmaSanremo.

Di seguito, trovate il testo di Contorta. Cliccando qui, potete ascoltare la canzone.

Enula – Con(Torta): il testo

Io non voglio scapole, io voglio ali

Per tagliare il cielo come pizza

Voglio salvare il mondo come i supereroi

Ma sono solo una mortale come tutti voi.

Ma io adulta, non sono stata mai

Mi son fermata ai dieci anni

E non mi vergogno a dire che i miei migliori amici

Sono i miei traumi.

E mamma

Tu non ti preoccupare più

Ti giuro che non faccio tardi

Che stendo tutti i panni

che spengo la tv.

Non è il momento di morire

Magari aspetto domani.

Ma io

So che scendo con le scale

È perché un po’ mi piace la difficoltà

La curiosità

Come fa la gente a preferire sempre l’ascensore

Io, io non so mai dove andare

E scusami se te lo chiedo ancora ma

Come si fa

A preferire la vertigine al coraggio

Di saltare.

Io sono semplice e un po’ contorta

Come la torta che ci fa domenica la nonna

Io sono le balere, io sono un cimitero

Cercasi padri che lo vuole far davvero

Sono animalista e mangio carne

Perché son debole ai piaceri

Come col sesso, come con l’arte

Sono qualcuno se siete voi a parlarne.

Ma io

So che scendo con le scale

È perché un po’ mi piace la difficoltà

La curiosità

Come fa la gente a preferire sempre l’ascensore

Io, io non so mai dove andare

E scusami se te lo chiedo ancora ma

Come si fa

A preferire la vertigine al coraggio

Di saltare.

Di saltare

Di saltare.