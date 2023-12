Tripletta per Emma Marrone, in concerto sabato 2, domenica 3 e martedì 5 dicembre 2023, alle ore 21, al CAP10100 di Torino con il suo nuovo tour “Souvenir in da club“. Il locale si trova in Corso Moncalieri 18. Nella scaletta sono previsti i brani presenti nel suo ultimo disco, Souvenir, e alcune medley dei suoi successi più noti. Quello di Emma è un ritorno alle origini, in un luogo intimo e rock and roll in cui incontrare i propri fan per condividere tutte le emozioni e i colori del suo nuovo album.

La cantante trasporta il pubblico nel suo mondo musicale con grandissima energia, dimostrando ancora una volta di essere nata per stare sul palco. Un’ora e mezza di show in cui tira fuori la sua grinta. In scaletta tutti e 9 i brani del disco “SOUVENIR”, presentati live per la prima volta, e 4 medley di alcuni dei suoi più grandi successi, riarrangiati per l’occasione con un sound da club.

Sul palco con Emma, i musicisti Federica Ferracuti (tastierista), Lucio Enrico Fasino (bassista), Donald Renda (batterista) e Rufio Raffaele Littorio (chitarrista).

La scaletta di Emma in concerto a Torino

Il concerto di Emma a Torino inizierà alle 21. Ecco la scaletta delle canzoni con l’ordine di esecuzione dei brani.

Iniziamo dalla fine

Sbagliata ascendente leone

Capelli corti

Carne viva

Latina

Indaco

Mezzo mondo

Medley (Io sono bella, Dimentico Tutto, Amami)

Medley (Ogni volta è così, In ogni angolo di me, Non è l’inferno)

Intervallo

Amore cane

Medley (Alibi, L’amore non mi basta, Occhi profondi)

Medley (Fortuna, La mia città, Cercavo amore)

Taxi sulla luna

Sentimentale

Questa -invece- la tracklist di “SOUVENIR”:

Iniziamo dalla Fine

Amore Cane (feat. Lazza)

Mezzo Mondo

Intervallo

Sentimentale

Carne Viva

Capelli Corti

Indaco

Taxi sulla Luna (bonus track) – con Tony Effe

Biglietti per il concerto di Emma a Torino

Il concerto di Emma al Capo 10100 a Torino di sabato 2 dicembre è sold out. Non sono più disponibili concerti per il primo live nel capoluogo piemontese.

Foto | Roberto Fontana