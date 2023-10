Emma ha conquistato il primo posto della classifica Fimi con il suo ultimo disco di inediti, “Souvenir”, uscito una settimana fa. La cantante si trovava alla libreria Mondadori presso il Souvenir Flagship Store, nuovo spazio pensato come luogo di incontro, condivisione e confronto con e per i propri fan. Inoltre potranno acquistare il nuovo album, anche in una versione esclusiva color miele con card autografata e dedica, e una serie di prodotti – in edizione limitata ed esclusiva – ispirati a Souvenir e ideati da Emma appositamente per loro.

Ecco la reazione di Emma alla notizia del primo posto conquistato nella classifica album Fimi:

LACRIME DI GIOIA .. SOLO LACRIME DI GIOIA!

grazie a tutte le persone che mi hanno aiutata a realizzare questa meraviglia!

Sono senza parole..

Vi amo infinitamente..

#SOUVENIR se lo merita!!!

Tutti lo meritiamo!

🩷🙏🏻

Emma, Souvenir è il nuovo album

Scritto nei luoghi più disparati, il disco raccoglie le immagini, i colori e le emozioni sentite e vissute da Emma in più di due anni. Il souvenir è ciò che resta di questo incredibile viaggio che attraversa la vita reale. La realtà e le cose concrete sono, infatti, il centro di tutto il progetto. E non si ritrovano solo nelle canzoni ma anche in tutto il mondo estetico dell’album, in quei paesaggi autentici in cui si respira verità e si alimenta il rapporto con la terra.

Da novembre, Emma presenterà il nuovo disco, Souvenir, ai fan, nei club:

Queste le tappe di “SOUVENIR IN DA CLUB ” (Friends&Partners e Magellano Concerti):

10 novembre – VOX CLUB – NONANTOLA (MODENA)

12 novembre – LARGO VENUE – ROMA

13 novembre – LARGO VENUE – ROMA

15 novembre – LARGO VENUE – ROMA

22 novembre – HALL – PADOVA

23 novembre – HALL – PADOVA

26 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

27 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

29 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

2 dicembre – CAP10100 – TORINO

3 dicembre – CAP10100 – TORINO

5 dicembre – CAP10100 – TORINO

11 dicembre – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI)

13 dicembre – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI)

17 dicembre – DEMODÈ – MODUGNO (BARI)

18 dicembre – DEMODÈ – MODUGNO (BARI)

21 dicembre – VIPER – FIRENZE

22 dicembre – VIPER – FIRENZE