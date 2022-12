In queste ore, via social, Emma Marrone ha condiviso un toccante messaggio di auguri di Natale 2022. La cantante ha indirizzato i suoi pensieri alle persone buone, a chi si prende cura gli altri, chi soffre di solitudine e chi, nonostante tutto, non si arrende e non molla mai. Al termine, anche un’emozionante dedica al padre (il suo Papo), scomparso qualche mese fa, a settembre di quest’anno.

Buon Natale alle persone buone, a chi sta lottando contro i brutti mostri lontano dalla famiglia.

Buon Natale a chi ogni giorno si prende cura degli altri con amore e rispetto.

Buon Natale a chi é solo davvero nella vita.

Buona Natale a chi con coraggio coltiva le migliori speranze per il futuro.

A chi non molla mai nonostante tutto.

Buon Natale a chi ogni Natale deve fare i conti con le mancanze e vede un posto vuoto a tavola.

Buon Natale a chi piange in silenzio mentre l’ignoranza e la cattiveria urlano.

Buon Natale a tutta la mia famiglia.

Buon Natale al mio grande Papà.

Manchi a tutti.

Ci sentiamo un po’ persi e soli senza di te.

Ma io Papo ho smesso di avere paura.

So che sei dentro ognuno di noi.

❤️

Queste le parole dedicate alle sue famiglia, con un tenero scatto, di qualche tempo fa, con costumi natalizi.

Via Instagram, poco dopo la notizia della morte del padre, Emma aveva salutato il padre, augurandogli buon viaggio ed esprimendo il suo affetto assoluto

Fai buon viaggio Papà.

Ti amo e ti amerò per sempre.

La tua Chicca ❤️