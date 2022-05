Emma Muscat si è esibita questa sera, nel corso della seconda semifinale dell’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest, con la sua canzone dal titolo I Am What I Am.

La cantante maltese, che si è fatta conoscere in Italia grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha iniziato la propria performance seduta al pianoforte per poi utilizzarlo a mo’ di palco, cantando il proprio brano in piedi, sopra lo strumento. Emma Muscat, infine, ha terminato la propria esibizione, circondata da quattro ballerini.

Sui social, in tanti hanno notato una somiglianza tra I Am What I Am e These Days, la hit dei Rudimental che vede la partecipazione di Jess Glynne, Macklemore e Dan Caplen, pubblicata nel 2018, che conquistò le classifiche praticamente di tutto il mondo (in Italia arrivò fino in quarta posizione nella classifica Fimi dei singoli). Partendo dalla dettagliata segnalazione di una ascoltatrice, abbiamo confrontato i due brani.

Le due canzoni, soprattutto all’inizio, sembrano presentare una melodia leggermente simile. Anche nel ritornello è possibile captare qualche assonanza. (giudicate voi, riascoltando la canzone dei Rudimental, cliccando qui). Nessuna accusa di plagio, ovviamente, ma solamente una curiosità che è stata notata da molti telespettatori.

Altri telespettatori, ad esempio, hanno notato una somiglianza anche con See you again di Wiz Khalifa e Charlie Puth.

Clicca qui per rivedere la performance di Emma Muscat all’Eurovision Song Contest 2022.

Ricordiamo che Malta si sta giocando un posto in finale insieme ad altri 17 paesi: Finlandia, Israele, Serbia, Azerbaijan, Georgia, San Marino (rappresentato dal nostro Achille Lauro che si è esibito con la canzone Stripper), Australia, Cipro, Irlanda, Macedonia del Nord, Estonia, Romania, Polonia, Montenegro, Belgio, Svezia e Repubblica Ceca.