Emma Muscat: I Am Emma è il nuovo EP

Dopo un serie di singoli in lingua italiana, Emma Muscat, cantante maltese che ha ottenuto popolarità nel nostro paese durante la diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, pubblicherà un EP interamente in lingua inglese, dal titolo I Am Emma.

L’EP sarà disponibile a partire dal prossimo 13 maggio.

I Am Emma contiene I Am What I Am, la canzone con la quale Emma Muscat rappresenterà il suo paese, Malta, nel corso della prossima edizione dell’Eurovision Song Contest che si terrà in Italia, a Torino, dal 10 al 14 maggio 2022.

La cantante si esibirà nel corso della seconda semifinale, che si terrà il 12 maggio, durante la quale si esibirà anche Achille Lauro che parteciperà alla manifestazione musicale europea in rappresentanza di San Marino.

Da oggi, 27 aprile 2022, è disponibile anche il video ufficiale di I Am What I Am.

Nell’EP, è disponibile anche Out Of Sight, canzone che Emma Muscat ha presentato nel corso dell’ultima edizione del Malta Eurovision Song Contest 2022, l’evento con il quale Malta seleziona il proprio rappresentante per l’ESC.

Per la cantante 23enne, si tratta del secondo EP dopo Moments, pubblicato nel 2018. Sempre nel 2018, è stato pubblicato anche Moments Christmas Edition, riedizione del primo EP e suo primo album ufficiale a tutti gli effetti.

Rispettivamente nel 2020 e nel 2021, Emma Muscat ha ottenuto un successo degno di nota con due tormentoni estivi, Sangria, che vede la partecipazione del rapper Astol, certificato Disco D’Oro, e Meglio di sera, seconda collaborazione con Astol, singolo che vede anche la presenza del cantante spagnolo Álvaro de Luna, anche questo certificato Disco D’Oro.

In Italia, Emma Muscat ha anche collaborato con Shade, Junior Cally e Twin Melody.

Emma Muscat – I Am Emma: tracklist

1. I Am What I Am

2. Out Of Sight

3. Closer

4. Thank You

5. Turn Back Time

6. Colours In The Dark