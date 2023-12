Doppio appuntamento al Demodè Club di Modugno (Bari) il 17 e 18 dicembre 2023 per Emma Marrone, con il suo “Souvenir In Da Club”. La cantante trasporta il pubblico nel suo mondo musicale con grandissima energia in un’ora e mezza di show live. In scaletta tutti e 9 i brani del disco “Souvenir”, presentati live per la prima volta, e 4 medley di alcuni dei suoi più grandi successi, riarrangiati per l’occasione con un sound da club. Sul palco con Emma ci saranno i musicisti Ferracuti Federica (tastierista), Lucio Enrico Fasino (bassista), Donald Renda (batterista) e Rufio Raffaele Littorio (chitarrista). Dopo le due date a Modugno, Emma conclude il suo tour nei club il 21 e 22 dicembre 2023 al Viper di Firenze.

Periodo d’oro, a livello professionale, per la cantante. Ha debuttato al primo posto della classifica Fimi con il disco e parteciperà al Festival di Sanremo 2024. Tra i collaboratori presenti nel suo nuovo disco troviamo Katoo, Davide Simonetta, Drillionaire, Zef, Simone Privitera (Simon Says), Jacopo Ettorre, Paolo Antonacci, Francesco Tarducci, Federica Abbate, Franco126, Takagi e Ketra, Andrea Bonomo, Riccardo Scirè.

La scaletta di Emma in concerto a Modugno (Bari)

Ecco la scaletta del concerto di Emma al Demodè Club di Modugno (Bari). Il live inizierà alle 21. Come già anticipato saranno presenti i pezzi del suo ultimo album insieme a 4 medley dei suoi successi più noti.

Iniziamo dalla fine

Sbagliata ascendente leone

Capelli corti

Carne viva

Latina

Indaco

Mezzo mondo

Medley (Io sono bella, Dimentico Tutto, Amami)

Medley (Ogni volta è così, In ogni angolo di me, Non è l’inferno)

Intervallo

Amore cane

Medley (Alibi, L’amore non mi basta, Occhi profondi)

Medley (Fortuna, La mia città, Cercavo amore)

Taxi sulla luna

Sentimentale

Biglietti per Emma in concerto a Modugno (Bari)

Il concerto di Emma a Modugno (Bari) in programma domenica 17 dicembre 2023 è sold out. Non sono più disponibili biglietti per questa data.