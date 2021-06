A partire da oggi, 15 giugno 2021, i fan che non hanno potuto presenziare al concerto di Emma all’Arena di Verona o coloro che, invece, c’erano e vogliono rivivere quelle emozioni, potranno farlo -gratuitamente- su ITsART.

Sulla piattaforma, Emma accompagnerà il pubblico in un vero e proprio viaggio musicale con una rivisitazione e interpretazione dei più grandi successi della sua carriera: dalle ballad come “Amami” e “Occhi profondi”, all’energia de “La mia città” e “L’amore non mi basta”, passando per emozionanti medley fino ad arrivare ai più recenti successi dell’ultimo disco di inediti “Fortuna”.

Con lei, sul palco, alcuni ospiti per le due date live: Loredana Bertè, con cui ha presentato al pubblico il nuovo singolo “Che sogno incredibile”, Alessandra Amoroso, con cui ha cantato la hit di successo del 2021 “Pezzo di Cuore”, e il pianista e compositore Dardust con cui Emma si è esibita omaggiando Franco Battiato.

Insieme a Emma, sul palco, a rendere ancora più spettacolare lo show anche i ballerini Daniele Sibilli, Giuseppe Gioffrè, Gabriele Esposito, Valentina Vernia e Barbara Pedrazzi, che negli anni hanno collaborato con alcune delle più importanti star della musica internazionale, e che per questa occasione si esibiranno insieme ad EMMA sulle coreografie di Macia Del Prete.

Come poter vedere il concerto di Emma all’Arena di Verona? Per poter vedere lo show sulla piattaforma ITsART, gli utenti possono registrarsi già da ora gratuitamente cliccando qui. Il concerto sarà fruibile da Italia e UK.

In occasione della data zero a Lignano Sabbiadoro, Emma Marrone aveva parlato del suo ritorno in concerto e delle date in calendario proprio all’Arena: