Il primo duetto ufficiale di Emma e Alessandra Amoroso diventerà presto realtà.

Le due cantanti salentine, lanciate da Amici di Maria De Filippi, hanno annunciato con un’Instagram Stories condivisa sui rispettivi profili, quello che sarà, appunto, il loro primo vero duetto con il singolo Pezzo di Cuore.

La data di rilascio del singolo non è ancora stata resa nota.

Emma Marrone, durante la giornata di ieri, aveva annunciato una sorpresa, facendo partire un conto alla rovescia. Entrambe le cantanti, inoltre, avevano lanciato un messaggio ai fan, pubblicando un video tratto dalla loro prima esibizione all’Arena di Verona con la canzone Ciao.

Di seguito, trovate il post condiviso da Emma:

Non c’è modo migliore di salutare tutti voi e il 2021 con questo bellissimo ricordo mio e di Ale che porto nel cuore. Che emozione la nostra prima Arena insieme e che meraviglia vedere tante persone cantare insieme a noi. @amorosoof

Torneremo presto a condividere quelle bellissime emozioni e vi prometto che quest’anno ci rivedremo su quel palco!

Il post, ovviamente, è stato ripreso anche da Alessandra Amoroso:

Dopo il tuo ricordo di ieri non potevo non risponderti così @real_brown e grazie per aver fatto riaffiorare dei ricordi bellissimi!

Mi mancano queste emozioni ma soprattutto a me mancate tantissimo tutti voi!

Sono certa che presto avremo modo e spazio per abbracciarci di nuovo, anche attraverso la musica.

Come già anticipato, nonostante i tanti duetti (da ricordare, oltre all’esibizione condivisa su Instagram, anche il duetto sul palco del Teatro Ariston con Non è l’inferno, brano con il quale Emma vinse la sessantaduesima edizione del Festival di Sanremo), Emma e Alessandra Amoroso non avevano mai duettato ufficialmente, fino ad ora, in un singolo vero e proprio.