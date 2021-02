Dal 26 febbraio 2021, sarà disponibile 17 Dark Edition, il repack di 17, l’album che Emis Killa e Jake La Furia hanno pubblicato lo scorso settembre, già certificato Disco di Platino e rimasto al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti in Italia per due settimane consecutive dalla pubblicazione.

In 17 Dark Edition, oltre alle 17 canzoni originali dell’album, saranno presenti ulteriori sette tracce, cinque inediti e due remix. Per gli inediti, il rapper brianzolo e il rapper milanese hanno collaborato con Geolier, Ernia e Rkomi. I due remix, invece, vedono la partecipazione di Speranza e di Not Good & Inamos.

Dall’album 17, sono stati estratti due singoli ufficiali, Malandrino e Medaglia. Tra gli altri brani contenuti nell’album, più apprezzati sulle piattaforme, sono da citare sicuramente i vari featuring, quello con Massimo Pericolo in L’ultima volta, quello con Lazza in No Insta e la collaborazione con Salmo e Fabri Fibra per la canzone Sparami.

Di seguito, trovate la tracklist di 17 Dark Edition.

Emis Killa e Jake La Furia – 17 Dark Edition: la tracklist

1. Broken Language

2. Malandrino

3. No Insta (feat. Lazza)

4. Renè & Francis

5. Amore Tossico

6. 666

7. Sparami (feat. Salmo e Fabri Fibra)

8. Lontano da me

9. Maleducato

10. L’Ultima Volta (feat. Massimo Pericolo)

11. La mia prigione

12. Toro Loco

13. Gli Amici Miei (feat. Lazza)

14. Medaglia

15. Il Seme Del Male

16. Cowboy (feat. Tedua)

17. Quello che non ho

“17 Dark Edition”

18. Crudo

19. No Cap feat. Geolier

20. Per tutta la città feat. Ernia

21. Ok così

22. Più lei che noi feat. Rkomi

23. L’ultima volta Rmx feat. Speranza

24. l seme del male Rmx feat. Not Good & Inamos