Emis Killa e Jake La Furia: 17 è il nuovo album

Di Fabio Morasca giovedì 20 agosto 2020

L'album di coppia dei due rapper sarà disponibile dal prossimo 18 settembre.

A partire dal prossimo 18 settembre, sarà disponibile 17, l'album di coppia di Emis Killa e Jake La Furia che, nel corso di quest'estate, hanno già pubblicato il singolo Malandrino, precisamente lo scorso 24 luglio.

17 è già disponibile in pre-order nei formati cd, vinile e special edition.

Nel corso delle loro rispettive carriere, il rapper brianzolo e il rapper milanese hanno collaborato in molteplici occasioni, nelle canzoni Fuoco e benzina, Brutte abitudini, Qualcuno, Non è facile, Torcida di Big Fish, Di tutti i colori, Milano male, il singolo benefico Una canzone come gli 883, Se il mondo fosse e altre ancora.

Emis Killa, nelle dichiarazioni ufficiali, ha dichiarato che Jake La Furia è stato il rapper che l'ha spinto maggiormente a tentare una carriera nel rap:

Quando mi avvicinai al rap italiano ero solo un ragazzino, pieno di conflitti interiori, di sogni e di talento, anche se allora non lo sapevo ancora. I rapper che ascoltavo a quei tempi erano per me dei fratelli maggiori, chi più, chi meno mi ha insegnato qualcosa, direttamente o no, nella musica e nella vita. Tra tutti, però, Jake è quello che più mi motivò a provarci. Nonostante la mia ascesa, e il mio diventare "uno del giro", ho sempre vissuto la sua musica da fan, anche dopo esserci conosciuti ed essere diventati molto amici. E da suo fan, oggi desideravo ascoltare un suo disco di quelli scritti con l'attitudine di strada, la stessa che mi ispirò 17 anni fa. Mai avrei immaginato che lo avremmo scritto insieme.

Jake La Furia, invece, ha designato Emis Killa come il suo erede: