Sono trascorsi dieci anni da quando Emis Killa pubblicava il suo primo album ufficiale, L’Erba Cattiva.

Uscito agli inizi del 2012 e certificato Disco di Platino nel 2013, l’album d’esordio del rapper di Vimercate contiene la hit Parole di Ghiaccio, certificata doppio Disco di Platino, e altri singoli come Cashwoman, Dietro Front, L’Erba Cattiva, Chissà se e Il King.

Per festeggiare il decimo anniversario di quest’album, Emis Killa ha annunciato un concerto-evento che si terrà domenica 4 dicembre 2022 presso i Magazzini Generali di Milano.

I biglietti sono disponibili a partire dalle ore 12 di giovedì 29 settembre 2022 sul sito www.vivoconcerti.com e dalle ore 11 di martedì 4 ottobre presso tutte le rivendite autorizzate.

L’Erba Cattiva è l’album che ha regalato il successo e la consacrazione presso il grande pubblico ad Emis Killa che, dopo il disco d’esordio, ha pubblicato gli album Mercurio, Terza Stagione, Supereroe e 17 (con Jake La Furia) e i due mixtape Keta Music Vol. 2 e Keta Music Vol. 3.

Anche la scelta dei Magazzini Generali non è casuale. Le dichiarazioni ufficiali di Emis Killa:

“Tutti gli artisti hanno un periodo a cui sono particolarmente affezionati. Solitamente è quello della svolta, quando da un momento all’altro il tuo nome finisce in bocca a tutti, anche a quelli che non ti conoscevano prima. Il mio periodo d’oro è sicuramente il 2012 e in particolar modo questo disco mi ha portato tanta fortuna consolidandomi come artista. Oggi sono passati dieci anni, e non potevamo non fare nessun tributo. Ho scelto di riportarlo in live, ai Magazzini Generali, dove tutto è iniziato, quando un migliaio di persone sotto al palco erano un traguardo importante. Sarà un evento unico, per i fan più affezionati che sono cresciuti con quel disco. Ci vediamo lì”.