Dal 5 agosto, sarà disponibile il nuovo greatest hits di Eminem, dal titolo Curtain Call 2. Il titolo della nuova raccolta di successi del rapper di Detroit riprende chiaramente quello del suo primo greatest hits, pubblicato nel 2005, dal titolo Curtain Call: The Hits.

La tracklist dell’album non è ancora stata resa nota ma Curtain Call 2 conterrà i singoli e i brani più conosciuti contenuti negli album che il rapper ha pubblicato dal 2009 in poi: Relapse, Recovery, The Marshall Mathers LP 2, Revival, Kamikaze, Music to Be Murdered By e Music to Be Murdered By – Side B (Deluxe Edition).

Nell’arco di questi tredici anni, Eminem ha pubblicato hit come We Made You, Beautiful, Not Afraid, Love the Way You Lie e The Monster (le due collaborazioni con Rihanna), No Love, Space Bound, Berzerk, Survival, Rap God, Headlights (con Nate Ruess), Guts Over Fear (con Sia), Walk on Water (featuring con Beyoncé), River (collaborazione con Ed Sheeran), Fall, Killshot, Venom, Lucky You e Godzilla.

Curtain Call: The Hits, invece, conteneva il meglio dei primi album di Eminem, The Slim Shady LP, The Marshall Mathers LP, The Eminem Show e Encore più tre inediti, When I’m Gone, Fack (diventata popolare su TikTok a distanza di anni) e Shake That.

Curtain Call 2 conterrà anche i singoli pubblicati da Eminem quest’anno ossia The King and I, collaborazione con CeeLo Green che fa parte della colonna sonora del film Elvis, e From the D 2 the LBC, singolo che vede la partecipazione di Snoop Dogg, scritto dopo una faida che aveva coinvolto i due rapper l’anno scorso. Eminem e Snoop Dogg sono tornati a lavorare insieme a vent’anni di distanza dalla loro ultima collaborazione, Bitch Please II, canzone contenuta in The Marshall Mathers LP.