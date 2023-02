Elodie è stata ospite di Fabio Fazio nella puntata di domenica 19 febbraio 2023 di “Che tempo che fa”. Dopo aver interpretato il brano del Festival di Sanremo 2023, “Due”, la cantante è stata protagonista di una breve intervista. E ha esordito sottolineando il suo entusiasmo:

“Ultimamente mi diverto proprio, è come se stessi nella mia camera. In realtà vivo il mio lavoro con spontaneità, più di prima”

Elodie ha evidenziato la difficoltà di questo pezzo, anche in parte personale:

“E’ stato difficilissimo per me cantare “Due”. Ho chiamato Federica, l’autrice. Mi sono messa mesi e mesi, ci sono cambi registri molto veloci. Se è autobiografico? Tutto lo è un po’, un po’ si recita anche”

In merito alla collaborazione con Elisa ha raccontato:

“Un amore che ci è voluto tempo per maturare. Sono fan da bambina di Elisa, mi sento orgogliosa di aver lavorato con lei. Si cresce. Alle 3 di notte stavamo registrando “Bagno a mezzanotte”, lo facevo nasale, a lei non piaceva. Erano le 3 di notte, ero esausta, le ho chiesto “Ti prego mandami a letto””.

Ha condotto Sanremo, è stata attrice in “Ti mangio in cuore”. A fine marzo otterrà il premio Silvana Mangano per la sua partecipazione

“Sono orgogliosa, incredula, mi piace poter vivere a pieno la mia vita, fare più cose possibili. Ho voglia di imparare, stare con le persone, lavorare e fare cose inimmaginabili”.

Infine, sul nuovo progetto “Sento ancora la vertigine”, una docu-serie in tre episodi su Amazon Prime, ha anticipato:

“Racconta gli ultimi due anni, è incentrata molto sulla preparazione rispetto a questo Sanremo e tanta quotidianità”

Infine, Elodie, il prossimo 12 maggio, sarà al Forum di Assago, in concerto:

“Ho aspettato tanto, sono alcuni anni che faccio questo lavoro, è la mia prima volta al Forum, mi sto già preparando. Ci saranno tutte le Elodie”