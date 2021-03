Elodie sarà la primadonna della seconda serata del Festival di Sanremo 2021, accanto ad Amadeus e Fiorello.

Ecco le dichiarazioni della cantante durante la conferenza stampa di presentazione di questo secondo appuntamento.

“Sono veramente onorata e volevo ringraziare Amadeus per questo invito speciale. Non mi sarei mai immaginata di condividere il palco con due grande personalità della tv. Sono felicissima, per me Sanremo è sempre stato un grande appuntamento, ho sempre sognato di cantare su un palco così importante ma non ho mai pensato di poter fare una cosa così grande. Non vedo l’ora di giocare, questa sera. Porterò la mia Elodie dodicenne“