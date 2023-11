Seconda data dell’Elodie Show 2023 a Napoli, al Palapartenope. La cantante, dopo gli ospiti a sorpresa della prima tappa -Gigi d’Alessio e Geolier- torna ad esibirsi stasera, 18 novembre, con i suoi più recenti successi e i brani che hanno caratterizzato la sua carriera (tra queste, assente, Tutta colpa mia, brano presentato al Festival di Sanremo).

A seguire potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti e orari della data a Napoli.

Elodie, scaletta del concerto a Napoli

Elodie si esibirà stasera, a Napoli, con la seconda data del suo tour. A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni: si parte da “Purple in the sky” e si chiude con Bagno a mezzanotte.

Il live inizierà alle 21.

Purple In The Sky

Danse La Vie

Strobo

Guaranà

Nero Bali

Ok. Respira

Andromeda

Vertigine

American Woman (The Guess Who cover)

Pensare Male

A fari spenti

Red Light

Glamour

Elle

Euphoria

Ascendente

Lontano da qui

LA CODA DEL DIAVOLO

Mai Più

Boy Boy Boy

Tribale

Ciclone

Due

PAZZA MUSICA

Margarita

Bagno a mezzanotte

Elodie, biglietti del concerto a Napoli

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Elodie al Palapartenope a Napoli. La data del 18 novembre 2023 è sold out.

A seguire il calendario con le prossime date live della cantante. Si continua a Milano, per poi chiudere a Roma e Firenze.

18 novembre 2023 – Napoli, Palapartenope

20 novembre 2023 – Milano, Mediolanum Forum

21 novembre 2023 – Milano, Mediolanum Forum

25 novembre 2023 – Roma, Palazzo dello Sport

26 novembre 2023 – Roma, Palazzo dello Sport

05 dicembre 2023 – Firenze, Mandela Forum

Come arrivare al Teatro Palapartenope a Napoli

Ecco come arrivare con i mezzi e in auto al Teatro Palapartenope:

Il Palapartenope si trova poco distante da due delle fermate della Linea Cumana: Edenlandia e Agnano. Per raggiungere la Linea Cumana dal centro di Napoli o dalla Stazione di Garibaldi vi basterà prendere la Linea 2 (gestita da Trenitalia) e scendere a Montesanto.

Il Teatro Palapartenope si trova vicino alle uscite della tangenziale di Fuorigrotta o di Agnano. L’area esterna dispone di ampi spazi per il parcheggio (con area interna anche per parcheggio TIR).