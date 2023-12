Ultimo concerto del tour “Elodie Show” in programma a Milano sabato 9 dicembre 2023: la scaletta delle canzoni, orario, info, come arrivare

E, alla fine, anche Elodie ha ottenuto il tutto esaurito con il suo tour 2023. Sold out per i primi live nei Palasport. Dopo la recente tappa al Nelson Mandela Forum di Firenze, stasera, sabato 9 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, la cantante chiude ufficialmente il suo “Elodie Show“.

Dopo il successo di pubblico e critica riscosso dallo show evento, andato in scena lo scorso maggio al Mediolanum Forum di Assago, Elodie torna live con una tournée completamente sold out e uno spettacolo di caratura internazionale. L’impianto scenico è costituito da un main stage, che si sviluppa su più livelli, e uno stage B dotato di lift ledwall, a collegare i due una lunga passerella. In tutto questo spazio si muove il corpo di ballo versatile ed eterogeneo, costituito da 11 danzatori, sotto la sapiente guida di Irma di Paola e Francesco Cariello. La struttura musicale è affidata a una band di 8 elementi composta da basso, batteria, chitarra, tastiere e quattro coriste.

La scaletta di Elodie in concerto a Milano al Forum di Assago

Ecco la scaletta del concerto di Elodie al Forum di Assago a Milano, per l’ultima tappa del suo “Elodie Show”. Il concerto inizierà alle 21 (e chissà che non si chiuda con qualche ospite a sorpresa…)

Purple In The Sky

Danse La Vie

Strobo

Guaranà

Nero Bali

Ok. Respira

Andromeda

Vertigine

American Woman (The Guess Who cover)

Pensare Male

A fari spenti

Red Light

Glamour

Elle

Euphoria

Ascendente

Lontano da qui

LA CODA DEL DIAVOLO

Mai Più

Boy Boy Boy

Tribale

Ciclone

Due

PAZZA MUSICA

Margarita

Bagno a mezzanotte

Biglietti concerto Elodie al Forum di Assago

L’ultima data di Elodie, in programma al Forum di Assago a Milano, è sold out. Come anticipato, non sono più disponibili biglietti per sabato 9 dicembre 2023.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago per il live di Elodie:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.