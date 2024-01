Polemiche per Elodie a Palermo per Capodanno 2024: riprese vietate e diretta interrotta. Ma era successo anche lo scorso anno?

In queste ore è nata una polemica che ha visto protagonista Elodie. La cantante si è esibita a Palermo in occasione del Capodanno 2024 ma, con l’arrivo dell’artista sul palco, secondo quanto raccontato, la diretta dello spettacolo è stata interrotta per un divieto di riprese. Ecco lo sfogo e il racconto de Il Giornale di Sicilia e TGS che hanno trasmesso l’intero evento in streaming, da piazza Politeama fino al brindisi di mezzanotte. Poi, tutto si è fermato.

Tgs e Gds.it hanno trasmesso lo spettacolo del Capodanno di Palermo sul palco di piazza Politeama fino al brindisi della mezzanotte. Poi è entrata in scena Elodie per un’ora circa di concerto e a quel punto Tgs ha dovuto interrompere la diretta dal palco e trasmettere solo le interviste dallo studio allestito nel backstage.

Una scelta che non è dipesa dalla volontà del gruppo Giornale di Sicilia. Al contrario, fino all’ultimo momento i responsabili di Speed e Tgs hanno provato a convincere il management dell’artista romana, che però ha continuato a non concedere la trasmissione dell’esibizione, nemmeno per pochi minuti.

Ci scusiamo dunque con chi avrebbe voluto vedere anche Elodie, ma continuare la nostra diretta senza la sua esibizione non è certo dipeso dalla nostra volontà.

Un post dove viene sottolineata l’intenzione -da parte loro- di continuare a seguire lo show anche dopo mezzanotte ma impedito, secondo quanto raccontato, da parte del management dell’artista romana che non avrebbe concesso nemmeno pochi minuti di diretta streaming per chi non poteva essere presente in piazza Politeama.

Tra i commenti sotto il pezzo sono numerose le polemiche ma c’è anche chi ha evidenziato come non sia la prima volta. Anche l’anno scorso, secondo alcuni utenti, era accaduta la medesima situazione ma non c’era Elodie, bensì Francesco Gabbani. Si legge:

Ma anche gli altri anni TGS non ha mai mostrato le immagini dei cantanti dopo la mezzanotte, prendi esempio l’anno scorso con Gabbani, quest’anno fa più notizia solo perchè è Elodie? Prima trovassero l’accordo per i diritti di diffusione televisiva no che lo volevano fare aggratis.

E ancora…

Anche con Gabbani successe la stessa cosa quindi penso che di base ci sia qualcosa che non viene messa in chiaro da subito. Dubito che entrambi i cantanti abbiano avuto lo stesso atteggiamento. Gli accordi vengono fatti tempo prima dell’esibizione, quindi non capisco perché solo 10 minuti prima di mezzanotte si cerca di risolvere il problema