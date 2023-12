Elodie è in concerto stasera, 5 dicembre 2023, al Mandela Forum di Firenze. Siamo arrivati alle ultime tappe dello show della cantante, impegnata -come ultima data- sabato 9 dicembre 2023 al Mediolanum Forum di Milano. Nel corso del live, la cantante porterà i suoi successi più recenti (inclusi i pezzi del suo mixtape Red Light) e anche brani del suo repertorio passato come Nero Bali e Guaranà.

La scaletta di Elodie, concerto al Mandela Forum a Firenze

Ecco la scaletta e l’ordine di esecuzione dei brani di Elodie a Firenze. Il concerto inizierà alle 21.

Purple In The Sky

Danse La Vie

Strobo

Guaranà

Nero Bali

Ok. Respira

Andromeda

Vertigine

American Woman (The Guess Who cover)

Pensare Male

A fari spenti

Red Light

Glamour

Elle

Euphoria

Ascendente

Lontano da qui

LA CODA DEL DIAVOLO

Mai Più

Boy Boy Boy

Tribale

Ciclone

Due

PAZZA MUSICA

Margarita

Bagno a mezzanotte

Biglietti per Elodie, concerto al Mandela Forum a Firenze

Il concerto di Elodie al Mandela Forum a Firenze è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 5 dicembre 2023.

Come arrivare al Mandela Forum di Firenze

A seguire, ecco come arrivare al concerto di Elodie al Mandela Forum a Firenze:

In autobus

Linee 10, 17, 2

In aereo

Dall’aeroporto In autobus: Collegamenti Aeroporto/Stazione S.Maria Novella: ogni mezz’ora con la linea ‘Volainbus’.

Dalla Stazione S. Maria Novella al Mandela Forum autobus di linea n° 10 (direzione Settignano) e n°17

Se si arriva in auto, invece:

Dall’autostrada A1 Uscita Firenze Sud: raccordo fino al termine in corrispondenza del semaforo. Qui tenersi a sinistra seguendo le indicazioni per Firenze Città e Stadio. Percorrere Lungarno Aldo Moro e Lungarno Colombo. Svoltare a destra in Via del Campofiore. Proseguire oltre Piazza Alberti, passare sopra il cavalcavia ferroviario e continuare diritto (Via Lungo l’Affrico); dopo il secondo semaforo tenersi a sinistra e svoltare alla seconda traversa a sinistra imboccando Viale Cialdini che conduce all’ingresso principale del Mandela Forum (Viale Paoli)