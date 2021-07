È un periodo d’oro per Elodie che, dopo aver debuttato in tv come conduttrice, durante la 71esima edizione del Festival di Sanremo (e in procinto anche di condurre la nuova edizione de Le Iene Show) e dopo aver consolidato la propria carriera di cantante con il successo dell’album This is Elodie, esordirà anche nel mondo del cinema.

Elodie, infatti, sarà la protagonista del nuovo film di Pippo Mezzapesa, regista vincitore di un David di Donatello che, nel 2018, ha diretto Il bene mio, film con Sergio Rubini e Dino Abbrescia.

Il nuovo film di Pippo Mezzapesa, di cui Elodie sarà protagonista, si intitola Ti mangio il cuore ed è tratto dall’omonimo romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini. Il film è stato scritto da Mezzapesa insieme ad Antonella Gaeta e Davide Serino e sarà prodotto da Indigo Film con Rai Cinema. Le riprese avranno inizio in autunno.

Di seguito, trovate le dichiarazioni ufficiali della cantante riguardanti questo suo nuovo progetto professionale:

Quest’esperienza significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare. Sono emozionata e onorata di prendere parte al nuovo progetto di Pippo Mezzapesa.

Il regista Pippo Mezzapesa, invece, ha svelato i motivi per i quali la scelta per il ruolo da protagonista del suo nuovo film è ricaduta su Elodie:

Elodie è forza, istinto, bellezza. Quello che cercavo per un personaggio all’incrocio bruciante dei sentimenti. Sono felice che cominci con me questo nuovo percorso.

Lo scorso 13 luglio, inoltre, Elodie ha annunciato ufficialmente l’inizio dei lavori per il suo nuovo album di inediti al quale collaboreranno Elisa, Mahmood, Dardust, Tropico, Federica Abbate, Marz e Marracash.