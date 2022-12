Elodie si esibirà in concerto a Milano, al Forum di Assago, il 12 maggio 2023. La notizia è stata resa nota in queste ore, a pochi giorni di distanza dal rilascio del suo nuovo singolo, Ok. Respira, e della sua imminente partecipazione al Festival di Sanremo 2023. In base alle anticipazioni, Elodie, che ha già dimostrato in precedenza la sua versatilità sul palcoscenico, darà vita a uno spettacolo dall’appeal internazionale. L’appuntamento al Mediolanum Forum sarà per il pubblico la prima occasione per ascoltare live le canzoni contenute nell’album “Ok. Respira”, fuori il 10 febbraio prossimo, e alcune delle hit più famose tra cui l’omonimo singolo, uscito venerdì 9 dicembre, con relativo videoclip ufficiale diretto da Giampaolo Sgura, celebre fotografo del panorama internazionale.

Ma gli appuntamento per i fan della cantante non sono finiti qui. Il 2023 di Elodie si preannuncia ricco di appuntamenti importanti, sarà tra gli artisti in gara alla 73ª edizione del Festival di Sanremo, usciranno il nuovo album e la sua prima docu-serie e sarà protagonista indiscussa, il 12 maggio 2023, del suo primo live al Mediolanum Forum.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle 14 di mercoledì 14 dicembre 2022 (clicca qui).

Gli ultimi brani rilasciati da Elodie usciti, nel 2021, sono Vertigine (che ha ottenuto il disco di platino), Bagno a mezzanotte -arrivato al quarto posto della classifica Fimi dei brani di maggio successo e con 3 dischi di platino- e il più recente Tribale, pezzo rilasciato nell’estate 2022 e in grado di ottenere un platino.

Elodie è stata protagonista del film “Ti mangio il cuore”, per il quale ha inciso la canzone “Proiettili (Ti mangio il cuore)” con Joen Thiele.

Il 2020 è stato l’anno della pubblicazione di “This is Elodie”, arrivato al numero 6 della chart Fimi, e dal quale sono stati estratti numerosi brani come Andromeda (anche questo presentato a Sanremo), poi Guaranà. Ancora prima videro la luce Nero Bali, Rambla, Pensare male (insieme ai The Kolors).

Il 2023 sarà l’anno dell’ennesima conferma.