Elodie si esibirà stasera, 20 novembre 2023, in concerto a Milano, con una nuova data del suo tour. La cantante, reduce dai successi di “Pazza musica”, dell’Ep “Red Light” e del disco “Ok. Respira”, porterà sul palco le sue hit più note e celebri per uno show curato nei minimi dettagli.

La scaletta di Elodie in concerto a Milano, Forum di Assago

Ecco la scaletta delle canzoni previste nel concerto di Elodie al Forum di Assago a Milano. Durante la serata, sono possibili anche ospiti a sorpresa che si esibiranno con lei sul palco. Si parte da “Purple in the sky” per chiudere con “Bagno a mezzanotte”.

L’inizio del concerto è previsto per le 21.

Purple In The Sky

Danse La Vie

Strobo

Guaranà

Nero Bali

Ok. Respira

Andromeda

Vertigine

American Woman (The Guess Who cover)

Pensare Male

A fari spenti

Red Light

Glamour

Elle

Euphoria

Ascendente

Lontano da qui

LA CODA DEL DIAVOLO

Mai Più

Boy Boy Boy

Tribale

Ciclone

Due

PAZZA MUSICA

Margarita

Bagno a mezzanotte

Biglietti Elodie, concerto a Milano, Forum di Assago

Sono disponibili ancora pochi biglietti per il concerto di Elodie al Forum di Assago a Milano. Si parte da 34,50 per Anello C Laterale 2 Settore fino a 39.10 per Anello C Laterale 1 Settore. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Forum di Assago

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.

Un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin al concerto di Elodie a Napoli

Elodie, durante il suo concerto a Napoli, si è rivolta ai fan, omaggiando Giulia Cecchettin, inizialmente scomparsa e poi ritrovata morta, uccisa dal suo ex fidanzato.

“Vi ringrazio tanto per essere qui ma non posso togliermi dal cuore il peso che mi ha lasciato la notizia della morte di Giulia”. La cantante ha poi chiesto un minuto di silenzio proprio in suo ricordo.