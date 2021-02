Ellie Goulding è incinta. La cantante britannica l’ha raccontato, per la prima volta, in una lunga intervista per Vogue.

“Sei la prima persona a cui ne ho parlato! Non sono mai stata fotografata, quindi …”

Così, Ellie parla alla giornalista, spiegando di essere incinta di 30 settimane.

Prima dell’emergenza Covid, la Goulding aveva fatto un’apparizione importante è stata al V&A Museum in agosto.

“Abbiamo fatto l’unico show. Ero incinta e non ne avevo minimamente idea. Quello era più o meno il periodo in cui Caspar ed io siamo andati via per un breve periodo da Londra, quando ci è stato permesso di farlo per il nostro anniversario di un anno, ed è stato fondamentalmente quando lo abbiamo scoperto. È stato pazzesco perché era il nostro primo anniversario. Non era questo il piano. Il pensiero di rimanere incinta non sembrava potesse essere una realtà. Rimanere incinta mi ha fatto sentire umana. Ho curve che non ho mai avuto prima. Mi sto divertendo. Mio marito si sta divertendo“

La cantante ha poi rivelato di aver passato il lockdown fuori Londra, a Gloucestershire:

“Sono cresciuta in campagna. Trasferirmi qui mi ha fatto capire quanto siano stati folli gli ultimi 10 anni [della mia vita]. Mi sono resa conto di quanto ho messo da parte: premi, oggetti, [è] stato un vero ottovolante, mentre fuori le cose dalle scatole. Ho anche trovato i miei vecchi libri di scuola. Da quando ho iniziato la mia carriera, questo è il primo posto in cui mi sono sistemata. Non abbiamo visto nessuno. Siamo stati abbastanza bravi a non infrangere le regole perché vogliamo che finisca il più velocemente possibile. Siamo una specie di blocco [nel Regno Unito]. È stato sicuramente un anno bizzarro, [soprattutto] a causa di quello che sta succedendo in questo momento…”

L’ultimo disco pubblicato da Ellie Goulding è Brightest Blue ed è uscito nel luglio del 2020. Inoltre, sta per pubblicare un libro sul benessere (Fitter. Calmer. Stronger., in uscita a settembre 2021).

Essere incinta durante una pandemia era qualcosa che non immaginava e non era stato programmato: