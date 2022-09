Elisa si esibirà in concerto a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, mercoledì 21 settembre 2022. L’appuntamento fa parte del “Back to the future live tour” che si è svolto durante questa estate. La cantante interpreterà i suoi successi più noti e anche i pezzi più recenti, presenti proprio nell’ultimo disco “Ritorno al futuro/Back to the future”, rilasciato dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 che l’ha vista posizionarsi al secondo posto della classifica finale. Qui sotto potete leggere le informazioni sui biglietti disponibili e la scaletta delle canzoni.

Elisa, Roma, Auditorium, 21 settembre 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Elisa all’Auditorium Parco della Musica, in programma mercoledì 21 settembre 2022. Il prezzo è di 69 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti.

Elisa, Roma, Auditorium, 21 settembre 2022, Scaletta concerto

Intro/Let me

Show’s Rollin’

Come sei veramente

Seta

Palla al centro

Rainbow

L’anima vola

A tempo perso

Heaven Out of Hell

Hallelujah (Leonard Cohen cover)

Yashal

Anche fragile

Eppure sentire (un senso di te)

Qualcosa che non c’è

Gli ostacoli del cuore

O forse sei tu

Se piovesse il tuo nome

I Feel It in the Earth

Luce (tramonti a nord est)

Stay

No Hero

Fuckin’ Believers

Together

Labyrinth

A modo tuo

Auditorium Parco della Musica, Roma, Come arrivare con i mezzi e in auto

Ecco le informazioni per raggiungere l’Auditorium Parco della Musica a Roma per il concerto di Elisa:

Con la metropolitana:

Metro A – fermata Flaminio poi Autobus 2 o M

Ferrovia Roma-Nord – fermata Piazza Euclide

In autobus

Linea 910 – capolinea Termini/Piazza Mancini

Linea 53 – Capolinea Piazza Mancini/Piazza San Silvestro

Linea M – Capolinea Stazione Termini/Viale Pietro de Coubertin (Auditorium) dalle ore 17 fino al termine dell’ultimo spettacolo. Partenze ogni 15 minuti

Linea 2 – Capolinea P.le delle Canestre (Villa Borghese/P.le Flaminio)/P.zza Mancini

In auto:

G.R.A. uscita Flaminio Saxa Rubra, direzione Corso di Francia

Lungotevere Flaminio/Viale Tiziano, altezza Palazzetto dello Sport

Per quanto riguarda i parcheggi, sono disponibili presso la struttura. E sono presenti inoltre posti auto per i diversamente abili.

La struttura è adibita ad accogliere le persone diversamente abili. Nella sala Cavea, i posti a sedere dedicati ai diversamente abili sono quelli della gradinata inferiore. Presso l’Auditorium Parco della Musica c’è ampia possibilità di parcheggio, con posti riservati ai diversamente abili.