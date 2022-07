Elisa si esibirà questa sera a Matera, all’Arena Cava del Sole, con una nuova tappa del tour “Back to the future“, che prende il titolo dell’ultimo disco della cantante, pubblicato a poca distanza dalla sua ottima partecipazione al Festival di Sanremo 2022 che l’ha vista piazzarsi al secondo posto della classifica finale con “O forse sei tu”. Elisa è la voce italiana che porterà, nel pubblico e nel suo privato, il messaggio dell’ONU #FlipTheScript: l’impossibile che diventa possibile se si agisce insieme, che significa riprendersi il Mondo perché appartiene a tutti, e non solo ad alcuni.

Parlando del titolo del disco (e poi del tour), Elisa ha raccontato:

“Il titolo l’ho scelto io ma viene molto dall’idea del tour, ancora prima di scrivere l’album. Volevo riportare al centro alcuni tempi, dall’individuo come persona alla rieducazione ambientale. Da anni avverto la crisi del capitalismo, mi fa piacere vedere la rinascita di altri valori che non sono materiali. Mi nasceva l’idea e la visione di concerti che fosse quasi delle scuse per parlare di questo e mettere in luce quei temi. Da lì l’idea di chiamare un album “Ritorno al futuro”. E’ un titolo grosso. nella mia visione personale vedo la cosa dell’ambiente come punto centrale ma non è sbagliato vedere un viaggio musicale dentro”

Qui sotto tutte le informazioni sul concerto a Matera di mercoledì 27 luglio 2022.

Elisa, Matera, 27 luglio 2022, biglietti

Sono ancora disponibili alcune tipologie di biglietti per il concerto di Elisa a Matera. Ecco i prezzi: 69 euro per il terzo settore, 75 euro per il secondo settore e, infine, 85 euro per il settore 1. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti.

Elisa, Matera, 27 luglio 2022, Scaletta concerto

Let Me

Show’s Rollin’

Come sei veramente

Palla al centro

Rainbow

L’anima vola

A tempo perso

Heaven Out of Hell

Hallelujah (Leonard Cohen cover)

Anche fragile

Qualcosa che non c’è

Eppure sentire (un senso di te)

Gli ostacoli del cuore

O forse sei tu

Se piovesse il tuo nome

Litoranea

I Feel It in the Earth

Luce (tramonti a nord est)

Stay

No Hero

Fuckin’ Believers

Together

A modo tuo