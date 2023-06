Elisa si esibirà stasera, 3 giugno 2023, e domani -domenica 4 giugno- insieme a Dardust, all’Arena di Verona, per due serate speciali intitolate, appunto, “An intimate Arena”, Two nights only. Sarà l’occasione per ascoltare il produttore e pianista mentre accompagna la cantautrice sul palco dell’Arena, insieme ai suoi più noti successi della sua carriera e i brani presenti nel suo ultimo doppio lavoro “Back to the future – Ritorno al futuro”, usciti dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il brano “O forse sei tu”. Qui sotto potete leggere le anticipazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti ancora disponibili.

Elisa all’Arena di Verona, biglietti concerto, 3 giugno 2023

Non sono più disponibili biglietti per la data di Elisa all’Arena di Verona. Il concerto è sold out.

Elisa all’Arena di Verona, la scaletta del concerto, 3 giugno 2023

Non è stata resa nota la scaletta prevista per il concerto all’Arena di Verona. Sicuramente ci saranno delle modifiche rispetto ai brani previsti nel tour “An intimate night”. Ve la riportiamo qui sotto, a seguire.

Il live inizierà alle 21.

Come te nessuno mai

Promettimi

Anche fragile

Una poesia anche per te

Labyrinth

Un filo di seta negli abissi

No Hero

L’anima vola

Qualcosa che non c’è

Seta

Palla al centro

Eppure sentire (un senso di te)

O forse sei tu

Se piovesse il tuo nome

Luce (tramonti a nord est)

Gli ostacoli del cuore

Stay

Together

A modo tuo

Come arrivare all’Arena di Verona

Ecco, di seguito, come arrivare all’Arena di Verona per assistere al concerto di Lazza:

In autobus:

Il centro della città è collegato con i comuni limitrofi e il Lago di Garda da un servizio pubblico di autobus di colore blu.

La stazione degli autobus si trova di fronte alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

In treno:

La stazione principale è Verona Porta Nuova. Dalla lì si può accedere agli autobus per il centro, con fermata in Piazza Bra, la piazza centrale dove si trova l’Anfiteatro Arena. Le linee per raggiungere il centro sono: 11, 12, 13, 14, 72 e 73.

È disponibile un servizio di autobus navetta dall’aeroporto alla Stazione FS di Porta Nuova e viceversa. La fermata dell’autobus si trova davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Anche l’Aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia Montichiari, a 52 Km da Verona, è collegato alla Stazione FS di Verona Porta Nuova da una navetta che effettua il servizio di collegamento due volte al giorno. Anche la fermata di questa navetta si trova davanti alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

Se si arriva in auto, è possibile servirsi di “Parcheggio Arena” in via Bentegodi per parcheggiare.