Elicotteri è una canzone di Shiva che vede la collaborazione di Geolier. La traccia fa parte del disco “Santana Season”, rilasciato venerdì 9 giugno 2023. Il suo esordio risale quando è appena quindicenne, nel 2014, con il suo primo Ep “La via del guerriero”. Numerose le collaborazioni e i featuring presenti nell’album: Paky, Yovngchimi, Tiago PZK, Rvssian, Geolier, Luchè, Guè e Sfera Ebbasta. Qui sotto potete leggere testo, significato e ascoltare l’audio di “Elicotteri”.

Elicotteri, Ascolta la canzone, significato

Potete ascoltare il brano cliccando qui e, a seguire, anche in streaming.

La canzone è incentrata sulla città di Milano e sulla ricchezza del protagonista, circondato da belle donne che lo trattano come una divinità e lo fanno sentire importante e desiderato. E gli elicotteri sono in aria, per le vie della città, mentre sullo sfondo continua il viaggio in auto di Shiva e Geolier.

Shiva feat. Geolier, Elicotteri, Testo della canzone

Sto bevendo sporco (Let’s go), mi toglie la tosse (Bu)

Cambiamo le auto, le tr0ie, le borse (Milano)

Dico al mio amico: “Basta con i forse”

Siam ricchi per sempre con le giuste mosse (Questa è Milano)

Pussy sui i social si scavan le fosse, con le loro forze, con le loro forze (Bu-bu)

Bevendo sporco, mi toglie la tosse

Queste medicine non le dà un dottore

Passamontagna a coprire il mio viso

Sono in un Volvo con Geko e Agostino (Andiamo)

Pistole postate sopra al suo profilo

Ci hanno messo tutti quanti in pericolo

Non sono gay, ma son pieno di uomini (Ah-ah)

Son pronti a tutto, sì, sono ai miеi comodi

Shiva e Geolier, anno domini (Lеt’s go)

Cimitero di soldi nascosti nei mobili (Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo)

Uoh-uoh

Pull uppo nel posto con quattro elicotteri (Bu-bu)

Giochiamo safe, non possono fottermi

Due choppa sotto i sedili anteriori (Let’s go), uoh-uoh, ehi

Falso dentro le tue registrazioni

Ti serve un amico, ho dei doppiatori

Siam visti dal blocco come degli eroi

Shiva e Geolier come Durk e Lil Baby

Sì, Durk e Lil Baby con auto costose (Esatto)

Cicatrici in corpo son troppo profonde

Le tr0ie che scopo son troppo famose

Queste p*ttane mi trattan da dio, ma c’è chi Dio lo voleva morto

Ho un orologio che costa una macchina (Uno, due, tre)

E una macchina per ogni orologio (Andiamo, andiamo)

Oh, ahi (Let’s go), ahi (Ah)

Spegni il cell, metti offline (Bu-bu)

Obiettivo: fare slide (Skrrt)

Senza rischiare guai, oh

Quindi mai dire mai (Bu-bu)

Nella city, ogni orario (Milano)

Elicotteri in aria (Milano)

Fuggo via, sono magico (Bu-bu Milano)

Ehi, ehi (Andiamo, uoh)

Spegni il cell, metti offline (Offline)

Obiettivo: fare slide (Skrrt)

Senza rischiare guai, yo

Quindi mai dire mai (Mai)

Nella city, ogni orario (Milano)

Elicotteri in aria (Milano)

Fuggo via, sono magico

Tengo cchiù frate ca girano ‘e corsa

Te girano ‘e polse ô giro ‘e nu secondo

‘O mese prossimo arrivano ‘e pacche

Nn’arrivano, siente, capisceme, ‘o frate

X-ADV se move ‘int’ô stritto

Me pare nu fake, me pare nu film

Nu dodicenne vò truvanno n’ABS, SH fuje da sotto ‘a PS

Ogne cumpagno cu ogne cundanna

Sape ogne puntata ‘int’â televisione

Pecché ‘int’â gabbia tene ‘o privilegio

Nn’tene niente ‘a fá e vede ‘a televisione

Sittanta chile, ma po arrivo a ottanta

Si fore fa friddo, me metto ‘o visone

Shiva e Geolier, pe’tté è na visione

Nn’te vatto, te faccio capí chi songo

Quand’ero bimbo arrubbavo tutto chello ca i’ nun tenevo e ca chillo teneva

Quindi ‘int’ô game me mantene ‘e palle, bro

Vista ‘a mancanza, pecché nun ‘e veco

Sî nu penziero d”o mio e nun te l’auguro

Guardie te sapeno, frate te lasciano

Avvisame quando tu scinne a Napule

Nn’sia maje ca nu frate d”o mio te lacera

Frate cchiù frate formano ‘a catena

Al di sotto è n’emblema ‘e n’organizzazione

Si vuó í a fá l’ommo, te faccio lezione

Bitch cavalca, fa equitazione

Shiva me passa ‘o telefono e scrivo

Si a chillo i’ ‘o schifo, ‘o schifa pure isso

Tranquillo ca a te nuje nun te schifammo

Pienza pe quanto tu pe nuje nn’esiste

Oh, ahi (Let’s go), ahi (Ah)

Spegni il cell, metti offline (Bu-bu)

Obiettivo: fare slide (Skrrt)

Senza rischiare guai, oh

Quindi mai dire mai (Bu-bu)

Nella city, ogni orario (Milano)

Elicotteri in aria (Milano)

Fuggo via, sono magico (Bu-bu Milano)

Ahi, ahi (Andiamo, uoh)

Spegni il cell, metti offline (Bu-bu)

Obiettivo: fare slide (Skrrt)

Senza rischiare guai, oh

Quindi mai dire mai (Mai)

Nella city, ogni orario (Milano)

Elicotteri in aria (Milano)

Fuggo via, sono magico