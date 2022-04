Elefantino – L’Elfo e Niko Pandetta: testo, video e significato della canzone

Sta spopolando, da qualche giorno su Youtube, ‘Elefantino’, il nuovo singolo de L’Elfo e Niko Pandetta.

Pubblicato per Magnitudo/powered by Time Records e prodotto dal producer multiplatino DAT BOI DEE, il brano omaggia uno dei simboli di Catania, città natale dei due artisti. La canzone è contenuta nell’EP sperimentale ‘Milord’, uscito lo scorso 25 febbraio 2022.

Ho conosciuto @nikopandetta su Instagram, mi fece i complimenti e mi disse “mbare elfo voglio fare la trap seriamente”. Fu un po’ come quando Eminem notò 50 cent credendo in lui! Lo misi subito in contatto con Funkyman e iniziarono subito le prime hit caratteristiche di niko, inventò il traplodico e il resto ormai è storia. Sono contento di aver fatto parte della crescita artistica di questo ragazzo e soprattutto sono contento di aver trovato un amico. Entrambi veniamo dalla sofferenza seppur su binari apparentemente diversi ed entrambi meritiamo di stare in alto. Chi ha un passato difficile lo riconosci dagli occhi, non c’è nemmeno bisogno di parlare. Grazie Niko ti voglio bene.

A seguire trovate il testo della canzone e cliccando sulla foto potete vedere il video ufficiale.

Dat Boi Dee, vamos pa’ la banca

Supra u beat ma suchi picchì su fucilati

Tu rici ca spari, ma tu spari minchiati

A Catania sugnu a tipo l’elefantino

Hanno la mia foto in tasca a tipo santino

Supra u beat ma suchi picchì su fucilati

Tu rici ca spari, ma tu spari minchiati

A Catania sugnu a tipo l’elefantino

Hanno la mia foto in tasca a tipo santino

Amici di na manu n’arialu cunfirenza

Tu si cunfirenti ri questura, si medda

Rumani t’astutamu a tipo ‘na sigaretta

T’accatti a dignità, to giuru, fazzu culletta

My name’s Luca, figlio di puta

Scinnu ca tuta e non c’è via di fuga

Bevo di tutto, birretta e Beluga

Il tuo ragazzo ca Lete s’affuca

Semu ri cussa, calu cazzotta

‘Sta cavallina supra mi galoppa

Mi fici l’ossa che litri ‘di vodka

Sono Catania, guai a chi mi tocca

Supra u beat ma suchi picchì su fucilati

Tu rici ca spari, ma tu spari minchiati

A Catania sugnu a tipo l’elefantino

Hanno la mia foto in tasca a tipo santino

Supra u beat ma suchi picchì su fucilati

Tu rici ca spari, ma tu spari minchiati

A Catania sugnu a tipo l’elefantino

Hanno la mia foto in tasca a tipo santino

A Catania sanno tutti quanti chi è Niko

Chiedono la foto se mi vedono in giro (‘Na fotu, ‘mbare)

Giro per le strade e faccio ancora casino

Vuoi stare tranquillo? Non mi stare vicino, no

Fici ‘na rapina, me fattu a galera

Poi fici ‘sti soddi cu sta cantilena

Tu fai sulu chiacchiri, iu fazzu i fatti

Numuru unu, u ricunu tutti

Cu me frati sеmu cavallini

Malandrini già da ragazzini

Supra u beat ma suchi picchì su fucilati

Tu rici ca spari, ma tu spari minchiati

A Catania sugnu a tipo l’elefantino

Hanno la mia foto in tasca a tipo santino

Supra u bеat ma suchi picchì su fucilati

Tu rici ca spari, ma tu spari minchiati

A Catania sugnu a tipo l’elefantino

Hanno la mia foto in tasca a tipo santino.