Ed Sheeran e Taylor Swift sono grandi amici -oltre che colleghi- e già in passato hanno collaborato insieme. Ma, a quanto pare, i fan inizieranno il 2022 con un duetto d’eccezione. I due cantanti, infatti, saranno insieme nel nuovo singolo di Ed Sheeran, The Joker and The Queen, prossimo pezzo estratto da Equals (=). Se nella versione originale, non c’erano collaborazioni, per il rilascio del brano ci sarà anche il featuring di Taylor Swift. A lanciare l’indiscrezione è stato il The Sun che ha notato e unito diversi indizi…

Nel video di Overpass Graffiti, ultimo singolo di Equals, Ed indossava una giacca da motociclista con un jolly e una regina sulla schiena. Era evidente anche una toppa con il nome di Taylor, proprio sopra l’immagine della regina. In un altro punto della clip, c’è una prima pagina di giornale che ha il suo nome nella storia insieme a Elton John, con cui ha anche collaborato di recente nel brano” Merry Christmas”. Altro indizo -le celebri easter eggs- per i suoi prossimi progetti…

Per quanto riguarda, invece, il rilascio di una versione duetto della canzone, è stato proprio Ed Sheeran a confermarlo e anticiparlo. All’inizio di questa settimana, Ed ha detto di The Joker And The Queen:

“Questo è il mio prossimo singolo, ne sono super entusiasta. Ho fatto una collaborazione per la traccia che uscirà nel nuovo anno con qualcuno che amo…”

Nel 2012, Ed e Taylor hanno raggiunto la posizione numero 7 con Everything Has Changed, anche se le altre loro collaborazioni End Game e Run non sono mai state pubblicate come singoli.

The Joker and The Queen potrebbe essere il pezzo giusto…

Inoltre, per il cantante inglese, ci sarà un’altra collaborazione nel 2022. E la fortunata sarà Camila Cabello:

“Abbiamo fatto una canzone insieme e uscirà l’anno prossimo”

Pronti a ritrovarli -in compagnia- ai primi posti delle classifiche?