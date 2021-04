E’ uscito, in queste ore, a sorpresa, il duetto tra Mick Jagger e Dave Grohl, intitolato “Eazy Sleazy“.

La collaborazione, che in breve tempo ha infiammato il web e i social, racconta del periodo difficile che stiamo vivendo, della pandemia e dell’isolamento dettato dalle regole legate al Covid-19.

E quindi ritornano, nelle parole del testo, passaggi ben noti a tutti noi: la tv accesa, guardare il mondo da dietro una finestra, i collegamento via Zoom e l’utilizzo spasmodico (e spesso goffo) dei vari social, come il boom di TikTok.

Qui potete ascoltare la canzone e vedere il lyrics video, a seguire testo e traduzione del pezzo.

Mick Jagger feat. Dave Grohl, Eazy Sleazy, Testo

We took it on the chin

The numbers were so grim

Bossed around by pricks

Stiffen upper lips

Pacing in the yard

You’re trying to take the Mick

You must think I’m really thick

Looking at the graphs with a magnifying glass

Cancel all the tours footballs fake applause

No more travel brochures

Virtual premieres

I’ve got nothing left to wear

Looking out from these prison walls

You got to rob Peter if you’re paying Paul

But it’s easy, easy

Everything’s gonna get really freaky

Alright on the night

Soon it’ll be a memory you’rе trying to remember to forgеt

That’s a pretty mask

But never take a chance

TikTok stupid dance

Took a samba class, I landed on my ass

Trying to write a tune

You better hook me up to Zoom

See my Poncey books

Teach myself to cook

Way too much TV its lobotomizing me

Think I’ve put on weight

I’ll have another drink then I’ll clean the kitchen sink

We escaped from the prison walls

Open the windows and open the doors

But its easy, easy

Everything’s gonna get really freaky

Alright on the night

It’s gonna be a garden of earthly delights

Easy, sleazy it’s gonna be smooth and greasy

Yeah easy, believe me

It’ll only be a memory you’re trying to remember to forget

Shooting the vaccine

Bill Gates is in my bloodstream

It’s mind control

The earth is flat and cold

It’s never warming up

The arctic’s turned to slush

The second coming’s late

There’s aliens in the deep state

We’ll escape from these prison walls

Now were out of these prison walls

You gotta pay Peter if you’re robbing Paul

But it’s easy, easy

Everything’s gonna be really freaky

Alright on the night

We’re all headed back to paradise

Yeah easy, believe me

It’ll be a memory you’re trying to remember to forget

Easy, cheesy, everyone sing ‘Please Please Me’

It’ll be a memory you’re trying to remember to forget

Mick Jagger feat. Dave Grohl, Eazy Sleazy, Traduzione

L’abbiamo preso sul mento

I numeri erano così cupi

Comandati da dei ca**oni

Irrigidendo le labbra superiori

Andando avanti e indietro nel cortile

Stai cercando di prendere il Mick

Devi pensare che sono davvero ottuso

Guardando i grafici con una lente d’ingrandimento

Annullate tutti i tour di football, gli finti applausi

Niente più opuscoli di viaggio

Anteprime virtuali

Non ho più niente da indossare

Guardando fuori da queste mura della prigione

Devi rapinare Peter se paghi Paul

Ma è facile, facile

Tutto diventerà davvero strano

Va bene la notte

Presto sarà un ricordo che stai cercando di ricordare di dimenticare

È una bella maschera

Ma non rischiare mai

TikTok stupido ballo

Ho preso una lezione di samba, sono atterrato sul mio culo

Sto cercando di scrivere una melodia

Faresti meglio a collegarmi a Zoom

Vedi i miei libri di Poncey

Insegna a cucinare da solo

Troppa TV mi sta lobotomizzando

Penso di essere ingrassato

Bevo un altro drink, poi pulisco il lavello della cucina

Siamo scappati dalle mura della prigione

Apri le finestre e apri le porte

Ma è facile, facile

Tutto diventerà davvero strano

Va bene la notte

Sarà un giardino di delizie terrene

Facile, squallido, sarà liscio e unto

Sì, facile, credimi

Sarà solo un ricordo che stai cercando di ricordare di dimenticare

Sparando il vaccino

Bill Gates è nel mio flusso sanguigno

È il controllo della mente

La terra è piatta e fredda

Non si sta mai riscaldando

L’artico si è trasformato in fanghiglia

La seconda venuta è in ritardo

Ci sono alieni nello stato profondo

Scapperemo da queste mura della prigione

Adesso eravamo fuori da queste mura della prigione

Devi pagare Peter se rapini Paul

Ma è facile, facile

Sara ‘tutto davvero strano

Va bene la notte

Torniamo tutti in paradiso

Sì, facile, credimi

Sarà un ricordo che stai cercando di ricordare di dimenticare

Facile, dozzinale, tutti cantano “Please Please Me”

Sarà un ricordo che stai cercando di ricordare di dimenticare