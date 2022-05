Easy, Sfera Ebbasta e Rvssian: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Easy’, il nuovo singolo di Sfera Ebbasta e Rvssian. La canzone è l’ultimo estratto dall’Ep, ‘L’Italiano’. Il video ufficiale, diretto da LateMilk, è finito in tendenza su Youtube nella sezione musica.

Cliccate, sulla foto in basso, per vedere il video ufficiale della canzone.

Ecco il testo della canzone ‘Easy’:

Gira al contrario la lancetta sul mio AP

Mentre fischian le gomme dell’SRT

Tu mi vuoi morto, sono really rich

Sono passati gli anni, siamo ancora qui

Non mi parlare di strada, nah, uh, uh

Un chilo la mia collana damn, uh, uh

Duecento all’ora sul radar,

skrrt, vroom, vroom

Mentre lei mi aspetta a casa

In tasca non c’era nada

Adesso sai che

Fare un milione è easy

Farla spogliare è easy

Mi chiami, sono busy

Non ti rispondo, easy, no

Sfera più Rvssian, oui, oui

Fare ‘sta roba è easy

La mando a farsi un lifting

Sparisco come Houdini, ah

Ehi, mambo, mambo italiano

Oh no, no, parli e non ci conosciamo

So che tu vuoi fare l’americano, ahah, damn (Brr)

Oro giallo, oro bianco,

oro rosa, orologi due toni (Uh)

Ora mi ami, ma so che tra un mese mi odi (Bu-bu)

Non parlarmi nemmeno se non per i soldi

Siamo passati da venderе il fumo a visualizzazioni

Contratti grossi come calciatori

Ho tipe e scarpе di tutti i colori, ehi

L’ho fatto ancora easy

In giro stanno parlando di me

C’è la mia faccia in tv (Brr)

Ho fatto tutti ‘sti soldi col rap

Lei che richiama ora (No-no)

Vuole una borsa nuova (No-no)

Mangiare al Bossa Nova (Brr)

Hola

Gira al contrario la lancetta sul mio AP

Mentre fischian le gomme dell’SRT

Tu mi vuoi morto, sono really rich

Sono passati gli anni, siamo ancora qui

Non mi parlare di strada, nah, uh, uh

Un chilo la mia collana, damn, uh, uh

Duecento all’ora sul radar,

skrrt, vroom, vroom

Mentre lei mi aspetta a casa

In tasca non c’era nada

Adesso sai che

Fare un milione è easy

Farla spogliare è easy

Mi chiami, sono busy

Non ti rispondo, easy, no

Sfera più Rvssian, oui, oui

Fare ‘sta roba è easy

La mando a farsi un lifting

Sparisco come Houdini, ah (Yeah, look)

I put ‘em in motion, huh (Skrrt)

He leavin’ you open, look (Baow)

Lil’ brodie a demon

and he know that we feenin’

and after the drill he ain’t show no emotion (Baow)

He might answer the street

and I know what they told ‘em

I got this flag and they know I was lokin’

Bitches is bad and I’m bodyin’ both ‘em (Huh)

I said I would do it, they thought I was jokin’

I ain’t wrestlin’ no one (Nah)

I ain’t Hollywood Hogan (Nah)

You better know where you goin’ (Baow)

I kidnap his kid and his body, his body is over

I spread like a virus, but I ain’t Corona

I walk with my son and my gun in the stroller

I’ll probably shoot if you come any closer

I’ll probably shoot if you talk any vulgar

Fuck you talkin’ ‘bout? Huh

Watch your mouth, look

See me and reroute (Skrrt)

The bullets feel like ow

Like, fuck you talkin’ ‘bout? Huh

Watch your mouth

They see me and reroute (Skrrt)

The bullets feel like ow, baow

Non mi parlare di strada, nah, uh, uh

Un chilo la mia collana damn, uh, uh

Duecento all’ora sul radar,

skrrt, vroom, vroom

Mentre lei mi aspetta a casa

In tasca non c’era nada

Adesso sai che

Fare un milione è easy

Farla spogliare è easy

Mi chiami, sono busy

Non ti rispondo, easy, no

Sfera più Rvssian, oui, oui

Fare ‘sta roba è easy

La mando a farsi un lifting

Sparisco come Houdini, ah.