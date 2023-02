Maurizio Costanzo è morto. Il conduttore, giornalista e autore è scomparsa oggi, a 84 anni. La notizia è arrivata all’improvviso, venerdì 24 febbraio 2023. Costanzo, oltre ad essere un volto noto e amatissimo del piccolo schermo, è stato anche paroliere per brani importanti della musica italiana. Il più noto e conosciuto è sicuramente “Se telefonando” -scritto insieme a Ghigo De Chiara- per Mina (e inciso in numerose cover, nel corso degli anni). Tra gli altri pezzi, ricordiamo “Non aver nessuno da aspettare” per Mino Reitano e “Quanto ti amo” per Alex Britti, tra le più recenti.

Così Maurizio Costanzo raccontò la genesi del brano, “Se telefonando”:

Eravamo in tre: Ennio Morricone, Ghigo De Chiara e io, Maurizio Costanzo. L’accoppiata nasce dal fatto che Enrico De Chiara ed io stavamo scrivendo un pezzo per un programma di varietà per la Rai, che si chiamava “Aria condizionata”. In quegli anni esistevano ancora le sigle di testa e di coda e De Chiara, che aveva lavorato con Morricone in uno spettacolo teatrale, disse di provare a chiedere a Morricone se era d’accordo. Lui disse di sì e, mentre De Chiara ed io lavoravamo al pezzo a casa di De Chiara, Morricone al telefono interveniva e diceva ‘Pensate alla sirena della polizia di Marsiglia’. Io ebbi la fortuna di dire la parola telefono, sostenendo con De Chiara che il telefono stava andando più di moda in quegli anni (non c’erano ancora i cellulari); nacque Se Telefonando.

Poi aggiunse:

“Ci dissero in seguito che forse Mina era disponibile e andammo a Via Teulada. Lì trovammo l’impresario di Mina e Mina, e Morricone si mise al pianoforte e fece sentire Se Telefonando. Un attimo dopo Mina chiese di sentire il testo e, davanti a noi, stupiti da quel gesto, cantò il brano. Io le sono ancora grato perché è stata, e lo è ancora, cantata in tutto il mondo. Se Telefonando racconta una storia che finisce. Una chicca: il testo iniziale diceva ‘con il buio all’improvviso, la tua mano sulla mia’: Mina disse che poteva risultare un po’ ambiguo e cambiammo il testo con ‘sulle mie’”

A seguire potete ascoltare il brano e leggere il testo dell’indimenticabile canzone.

Lo stupore della notte

spalancata sul mar

ci sorprese che eravamo sconosciuti

io e te.

Poi nel buio le tue mani

d’improvviso sulle mie,

è cresciuto troppo in fretta

questo nostro amor.

Se telefonando

io potessi dirti addio

ti chiamerei.

Se io rivedendoti

fossi certa che non soffri

ti rivedrei.

Se guardandoti negli occhi

sapessi dirti basta

ti guarderei.

Ma non so spiegarti

che il nostro amore appena nato

è già finito.

Se telefonando

io volessi dirti addio

ti chiamerei.

Se io rivedendoti

fossi certa che non soffri

ti rivedrei.

Se guardandoti negli occhi

sapessi dirti basta

ti guarderei.

Ma non so spiegarti

che il nostro amore appena nato

è già finito