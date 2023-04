Harry Belafonte, cantante, attore e attivista, è scomparso all’età di 96 anni, secondo quanto riportato in queste ore. Ha iniziato la sua carriera nel settore dell’intrattenimento con “Day-O” nella sua canzone di successo degli anni ’50 “Banana Boat” prima di dedicarsi all’attivismo politico. Celebre il pezzo diventato ancora più noto anche grazie alla celebre scena di “Beetlejuice” che ha visto il brano protagonista assoluto.

In base a quanto raccontato dal New York Times, causa della morte è stata uno scompenso cardiaco congestizio. Aveva 96 anni.

Nato Harold George Bellanfanti nel quartiere di Harlem a New York, Harry Belafonte si è trasferito nella nativa Giamaica della sua famiglia prima di tornare a New York per frequentare il liceo. Agli esordi della sua lunga carriera, divenne noto come “King of Calypso” all’inizio della sua carriera. Infatti il suo album Calypso (1956) è stato il primo LP da un milione di copie vendute da un singolo artista.

Belafonte era meglio conosciuto per le sue incisioni di “The Banana Boat Song”, con il suo caratteristico testo “Day-O”, “Jump in the Line (Shake, Senora)”, “Jamaica Farewell” e “Mary’s Boy Child”. Ha registrato e suonato in molti generi, inclusi blues, folk, gospel, brani di spettacoli e standard americani. Ha anche recitato in diversi film, tra cui Carmen Jones (1954), Island in the Sun (1957) e Odds Against Tomorrow (1959).

Harry Belafonte considerava l’attore, cantante e attivista Paul Robeson un mentore, ed era uno stretto confidente di Martin Luther King Jr. durante il movimento per i diritti civili degli anni ’50 e ’60:

“Paul Robeson è stato la mia prima grande influenza formativa; si potrebbe dire che mi ha dato la mia spina dorsale. Martin King è stato il secondo; ha nutrito la mia anima”

Nel corso della sua carriera ha vinto tre Grammy Awards (incluso un Grammy Lifetime Achievement Award), un Emmy Award e un Tony Award. Nel 1989 ha ricevuto il Kennedy Center Honors. È stato insignito della National Medal of Arts nel 1994 e nel 2022 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nella categoria Early Influence.