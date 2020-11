In un periodo storico di grandi incertezze come quello che stiamo vivendo, ci servono dei capisaldi e All I Want for Christmas is you di Mariah Carey non ci delude. E’ il 2 novembre 2020 e la hit, il successo decennale per il periodo di Natale, inizia già a riapparire nelle classifiche internazionali. A poche ore dalla conclusione di Halloween, la corsa al Natale e alle festività è immediato. Lo sa bene Mariah che, ogni anni, per mesi, vede ritornare il auge il brano, diventato un classico intramontabile.

In America, il brano si trova già alla 28esima posizione di iTunes. Mancano una cinquantina di giorni al Natale ma la corsa ai piani alte delle charts è iniziata già ai primi giorni di novembre.

Pensate che in streaming su Spotify, a livello globale, il brano si trova alla 116 mentre in Usa, poche ore fa, era il 63esimo pezzo più ascoltato. Non vi nego che, mentre sto scrivendo il pezzo, sono tentato di cliccare “Play” sulla canzone…

“All I Want For Christmas Is You” by @MariahCarey re-enters Top 40 on US iTunes Songs chart at #28. ❄️ pic.twitter.com/f4ih9HZDwj — Pop Crave (@PopCrave) November 2, 2020

A dicembre dello scorso anno, All i Want for Christmas is you è riuscita nell’impresa di conquistare il primo posto della Billboard Hot 100. Con questo risultato, Mariah Carey è entrata nel Guiness dei Primati come artista con il maggior numero di settimane in vetta alla Hot 100 Chart di Billboard (80 complessive) e con il maggior numero di hit alla numero uno (18).

All I Want for Christmas is you di Mariah Carey è il singolo più celebre estratto da Merry Christmas, il primo disco natalizio dell’artista statunitense pubblicato nel 1994. Il brano in questione si è trasformato nel corso degli anni in un vero proprio must della stagione natalizia nonché colonna sonora di centinaia di film e servizi televisivi a tema.