E Dimmi Che Non Vuoi Morire è una canzone di Patty Pravo, pubblicata nel 1997. Vanta la scrittura di Vasco Rossi e la musica di Gaetano Curreri ed è stata presentata in gara al Festival di Sanremo. Ebbe un grande successo di pubblico, arrivando al secondo posto della classifica dei singoli più venduti in Italia ma, nella kermesse, nonostante le alte aspettative, arrivò solamente ottava. Ottenne il Premio Miglior Musica e il Premio della Critica. Fu inserita come prima traccia nel disco della cantante, “Bye Bye Patty”. Qui sotto potete ascoltare la canzone e leggere il testo.

E Dimmi Che Non Vuoi Morire, Significato canzone

Il pezzo parla di una donna ferita, in campo sentimentale, che cerca di non rifare gli stessi errori e di modificare la vita che non la soddisfa (“La cambio io la vita che non ce la fa a cambiare me”). E si chiude con la preghiera, comunque, di farla sognare, di aiutarla a risorgere da questo dolore che prova.

Patty Pravo, E Dimmi Che Non Vuoi Morire, Ascolta la canzone

Patty Pravo, E Dimmi Che Non Vuoi Morire, Testo canzone

Guarda, io sono la sola ormai

Credi, non c’è più nessuna che

Quando chiedi troppo e lo sai

Quando vuoi quello che non sei te

Ricordati di me, forse non mi credi

Sguardi, guarda sono qui per me

Non ti ricordi, eri come loro te

Tutti quanti sono degli eroi

Quando vogliono qualcosa, beh

Lo chiedono lo sai, a chi può sentirli

La cambio io la vita che

Non ce la fa a cambiare me

Bevi qualcosa, cosa volevi

Vuoi far l’amore con me

La cambio io la vita che

Che mi ha deluso più di te

Portami al mare, fammi sognare

E dimmi che non vuoi morire

Dimmi, sono solo guai per te

Dimmi, ti sei ricordato che

Hai una donna che se non ci sei

Come fa a resistere senza te

Piangi insieme a me, dimmi cosa cerchi

La cambio io la vita che

Non ce la fa a cambiare me

Bevi qualcosa, se non ti siedi

Vuoi far l’amore con me

La cambio io la vita che

Che mi ha deluso più di te

Portami al mare, fammi sognare

E dimmi che non vuoi morire, la la la, la la la

E dimmi che non vuoi morire, la la la, la la la

La la la la la la