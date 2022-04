E’ così, Luca Barbarossa e Extraliscio: testo, video, significato della canzone

Da oggi, venerdì 29 aprile 2022, è in radio e disponibile in digitale il singolo inedito ‘E’ così’ di Luca Barbarossa e Extraliscio, scritto da Luca Barbarossa e finalizzato negli arrangiamenti da Mirco Mariani dentro il suo leggendario laboratorio musicale “Labotron”.

Il brano sarà contenuto nel nuovo album degli Extraliscio ‘Romantic Robot’ (Betty Wrong Edizioni Musicali), in uscita il 6 maggio. Sarà resentato per la prima volta live al Concerto del Primo Maggio a Roma! L’evento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano, trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio2 e RaiPlay (dove sarà disponibile anche on demand).

A seguire, trovate il testo e cliccando, sulla foto in basso, il video con l’audio della canzone.

Da far tremare il mondo

da far invidia a Dio

da convertire il diavolo al pudore

da far crescere forteste

nel cuore del deserto

sciogliere le lacrime

a chi non ha mai pianto

da far cadere il cielo

e sollevare il mare

da togliere ai poeti le parole

da riscattare gli ultimi

e cacciare gli occupanti

da spegnere per sempre

il ghigno sul volto dei potenti

E’ così

è così

è così che ti amerò

della vita che mi resta ogni istante ti darò

Il canto è la speranza

di chi non teme niente

nessuno perde quello che non ha

ma il grido di chi viene al mondo

è sempre stato uguale

la storia ha le sue pagine

e non la puoi fermare

E’ così

è così

è così che ti amerò

nella forza che mi resta ogni goccia ti darò

E’ così

è così

è così che ti amerò

della vita che mi resta ogni istante ti darò

E’ così

è così

è così che ti amerò

della forza che mi resta ogni goccia ti darò

dell’amore che non basta ogni soffio ti darò.