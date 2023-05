Albina Kelmendi è una cantante kosovara che rappresenterà l’Albania nell’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest. La cantante condividerà il palco con la sua famiglia con la quale si esibirà con il nome Albina & Familja Kelmendi.

La cantante 25enne presenterà il brano dal titolo Duje, con il quale ha preso parte alla sessantunesima edizione del Festivali i Këngës, la manifestazione musicale con la quale l’Albania seleziona il proprio rappresentante all’ESC. Nonostante l’edizione 2022 del festival sia stato vinto da un’altra artista (Elsa Lila), Albina & Familja Kelmendi sono stati selezionati come rappresentanti dell’Albania grazie al televoto.

Albina Kelmendi ha raggiunto la popolarità nel 2014 grazie alla sua partecipazione alla quarta edizione di The Voice of Albania.

Albina & Familja Kelmendi, Duje: Significato canzone

Scritto da Eriona Rushiti e Enis Mullaj, il testo del brano racconta la storia di una famiglia che deve lottare per rimanere unita in un momento difficile.

Albina & Familja Kelmendi, Duje: Video ufficiale

Clicca qui per vedere il video ufficiale di Duje.

Albina & Familja Kelmendi, Duje: Testo canzone

Diçka mrena, frymën ma nal

S’di ç’ka bohet, bohet, po du me nal (Ç’ka o ka bohet?)

Krejt tuj pas

E krejt tuj pas, s’po muj mu knaq (Pse?).

Janë tu u nda

Veç për një fjalë

Janë tu u nda, dashnin’ kanë vra

Janë tu u nda

E kanë harru se kanë një shpi

Sofër me fmi…

Duje, si dikur ti duje

At’ dashni ti ruje

Si jetën, ti duje

Mos e gjuj me gure

Si dikur ti duje

At’ dashni ti ruje

Sa jetën, ti duje.

Janë tu u nda

Veç për një fjalë

Janë tu u nda, dashnin’ kanë vra

Janë tu u nda

E kanë harru se kanë një shpi

Sofër me fmi.

Ti duje, si dikur ti duje

At’ dashni ti ruje

Si jetën, ti duje

Mos e gjuj me gure

Si dikur ti duje

At’ dashni ti ruje

Sa jetën, ti duje.

(Duje, duje) Janë tu u nda

(Duje, duje) Vеç për nji fjalë

Janë tu u nda, dashnin’ kanë vra

(Duje, duje) Janë tu u nda

(Duje, dujе) E kanë harru se kanë një shpi

Sofër me fmi

(Duje, duje).

Albina & Familja Kelmendi, Duje: Traduzione canzone

Qualcosa dentro di me mi toglie il fiato

Non so cosa sta succedendo ma voglio fermarlo (Cosa sta succedendo?)

Avere tutto

E avere tutto ma non è abbastanza (perché?).

Stanno cadendo a pezzi

Solo per una parola

Stanno cadendo a pezzi, hanno ucciso l’amore

Stanno cadendo a pezzi

E hanno dimenticato come noi fossimo una casa

Una tavola imbandita con i bambini.

Amalo, come lo amavi tu

Quell’amore, tienilo

Proprio come la vita, la ami

Non lanciargli pietre

Ma proprio come eri solito farlo, amalo

Quell’amore, tienilo

Come la vita che ami, amala.

Stanno cadendo a pezzi

Solo per una parola

Stanno cadendo a pezzi, hanno ucciso l’amore

Stanno cadendo a pezzi

E hanno dimenticato come noi fossimo una casa

Una tavola imbandita con i bambini.

Amalo, come lo amavi tu

Quell’amore, tienilo

Proprio come la vita, la ami

Non lanciargli pietre

Ma proprio come eri solito farlo, amalo

Quell’amore, tienilo

Come la vita che ami, amala.

(Amalo, amalo) Stanno cadendo a pezzi

(Amalo, amalo) Solo per una parola

Stanno cadendo a pezzi, hanno ucciso l’amore

(Amalo, amalo) Stanno cadendo a pezzi

(Amalo, amalo) E hanno dimenticato come noi fossimo una casa

Una tavola imbandita con i bambini

(Amalo, amalo).