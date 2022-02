Ana Mena è in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Duecentomila ore“.

Duecentomila ore, Autori canzone

Il brano di Ana Mena “Duecentomila ore” è stato scritto a sei mani da Rocco Hunt, Zef e Federica Abbate e prodotto da Zef.

Ana Mena, Duecentomila ore, Significato canzone

“Duecentomila ore” parla di una storia d’amore particolare che inizia e finisce presto, che trasmette messaggi molto importanti. Lo ha raccontato la stessa Ana Mena durante la conferenza stampa di presentazione del pezzo in gara al Festival di Sanremo 2022:

Se dovessi scegliere un colore per definirla sarebbe il rosso scuro. Ha una malinconia e una base sensuale. E’ questa la cosa speciale di questo brano. Ti entra in testa subito.

Ana Mena a Sanremo 2022 con Duecentomila ore

Nella serata di venerdì dedicata alle cover, Ana Mena duetterà con Rocco Hunt in un medley che celebra la grande musica italiana.

La cantante si sta affermando come una delle artiste più amate nella nuova scena pop e urban con un’importante allure internazionale grazie ai successi che sta ottenendo in America Latina, Francia e Italia, oltre che in Spagna. Ed è proprio nel suo paese d’origine che si è affermata non solo come cantante ma anche come attrice, prima recitando in programmi di successo sul piccolo schermo e poi conquistando anche il cinema dove ha debuttato con una parte nel film “La pelle che abito” di Pedro Almodóvar, insieme ad Antonio Banderas.

Lo scorso novembre Ana Mena ha fatto il suo ingresso sul mercato italiano in veste solista con il brano “MÚSICA LIGÉRA”, un’inedita versione in spagnolo del grande successo “Musica Leggerissima”, presentato proprio all’ultimo Festival di Sanremo da Colapesce Dimartino e diventato uno dei brani più ascoltati del 2021. In Spagna il brano ha raggiunto il primo posto su iTunes, il primo posto su Shazam per 40 giorni consecutivi, è stabile da diverse settimane in vetta alle classifiche airplay e sta scalando le classifiche di tutte le principali piattaforme digitali.

Duecentomila ore, Testo canzone

(testo in aggiornamento)