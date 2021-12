Ana Mena partecipa al Festival di Sanremo 2022. Dopo essere stata ufficializzata da Amadeus il 4 dicembre 2021, nel corso della finale di ‘Sanremo Giovani’, la cantante ha svelato anche il titolo del brano, Duecentomila ore.

E’ nata ad Estepona, in Andalusia, nel 1997 e ha ottenuto la fama nel suo Paese dopo aver vinto la 12esima edizione del programma Veo Veo Awards e per aver partecipato a Marisol, la pelicula.

Da cantante, il suo primo singolo è “Esta es mi illusión“, pubblicato nel 2007 dopo aver trionfato in Veo Veo Awards. Ha anche recitato nella pellicola di Pedro Almodovar, La pelle che abito. Unendo la sua passione per il canto e la recitazione, ha presenziato in Vive cantando, interpretando il ruolo di Paula Ruiz Almagro.

Nel 2016, in Spagna, ha un buon successo il brano “No soy como tú crees“, successivamente Loco como yo, Se fue e Ahora lloras tú, con la boy band CNCO (che ha collaborato, in seguito, anche con Riki).

Nel 2018 finalmente esce il suo disco di debutto, Index. E sempre quell’anno, arriva in Italia il primo grande successo grazie a Fred De Palma con il pezzo “D’estate non vale“. Ha ottenuto un doppio disco di platino ed è risultato uno dei tormentoni estivi dell’anno.

Passa un anno e Ana Mena torna a incidere un pezzo insieme a Fred De Palma. La canzone si intitola “Una volta ancora“. Il boom è ancora maggiore rispetto al precedente lavoro. Basti pensare che ha conquistato ben 9 dischi di platino.

Prima di essere tra i cantanti selezionati per Sanremo 2022, Ana Mena aveva partecipato, nel 202o, come ospite, in duetto con Riki (ex concorrente di Amici) nel brano L’edera, durante la serata dedicata alle cover.

Il 3 luglio 2020, duetta con Rocco Hunt con “A un passo dalla luna“. Infine, quest’anno, un altro successo insieme ad Hunt con “Un bacio all’improvviso“, triplo disco di platino nel nostro Paese.

A novembre 2021 incide Música ligera, versione spagnola di Musica leggerissima del duo Colapesce Dimartino, in gara a Sanremo 2021.

E Ana Mena tornerà, questa volta in gara, al Festival di Sanremo 2022 con “Duecentomila ore”.