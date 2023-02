Dua Lipa sta lavorando al nuovo album, la cui uscita è prevista nei prossimi mesi del 2023. Il disco arriva a distanza di tre anni dal successo di “Future nostalgia”, pubblicato a marzo 2020. Sono stato rilasciati numerosi singoli come “Don’t start now”, “Physical”, “Hallucinate” e “Love again”. E diciamocelo, è stato un disco che ha fatto riprendere fiato al pop/pop dance, dopo mesi di scarso appeal. Adesso, la cantante è pronta a tornare sulla scene con il suo terzo lavoro, nonostante la preoccupazione che l’album possa finire online prima del previsto. I capi della casa discografica stanno disperatamente tentando di assicurarsi che le registrazioni dell’attesissimo LP siano al sicuro dopo che una canzone su cui ha lavorato con Pharrell Williams è apparsa online questa settimana.

Una fonte ha rivelato alla rubrica Bizarre del quotidiano The Sun:

“Nell’ultimo mese circa innumerevoli demo e canzoni rifiutate di Dua sono apparse online. È fastidioso perché non fanno parte dell’album per un motivo, ma ovviamente la preoccupazione principale è sapere se le tracce del suo terzo album saranno le prossime. La posta in gioco non potrebbe essere più alta dopo che ‘Future Nostalgia’ l’ha trasformata in una delle più grandi star del pianeta, quindi sono tutti determinati a tappare la falla, e in fretta. ‘Future Nostalgia’ è trapelato pochi giorni prima che uscisse nel 2020 e Dua ne è rimasta devastata. Ha chiarito che non deve succedere più”

Dua Lipa, nuovo album, anticipazioni

La cantante, a fine 2022, ha svelato pochissimi dettagli sul nuovo terzo album, assicurando che sarà comunque diverso dal precedente lavoro.

“Beh, quando stavo parlando con Elton John [a marzo] mi sentivo davvero come se fossi a metà strada. Ma ha preso una svolta completa mentre ho continuato a lavorare, e ora sento davvero che sta iniziando a suonare coesivo. Quindi continuerò a scrivere nei primi mesi del nuovo anno e vedrò dove mi porterà. L’album è diverso: è ancora pop ma è diverso dal punto di vista sonoro, e c’è più un tema lirico”

Il titolo è già stato deciso ma non vuole ancora rivelarlo, come spiegato a Variety:

“Se ti dicessi il titolo, tutto avrebbe un senso, ma penso che dovremo solo aspettare”