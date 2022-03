Tra i più grandi successi di Dua Lipa, non possiamo non citare “Levitating“. E proprio questo brano è finito al centro di una disputa, nelle scorse ore. Dua Lipa, infatti, è stata citata in giudizio per violazione del copyright da parte di una band reggae originaria della Florida. Levitating, secondo le accuse, sarebbe troppo simile al brano “Live your life”, per essere qualcosa di casuale. Inoltre, il pezzo è stato rilasciato alcuni anni fa, nel 2017.

Nella causa intentata presso il tribunale federale di Los Angeles, i membri degli Artikal Sound System affermano che “Levitating” di Dua Lipa – che ha trascorso 68 settimane nella classifica delle 100 canzoni di Billboard ed è stata la canzone numero 1 della Hot 100 del 2021 – sarebbe un plagio di “Live Your Life“.

Secondo quanto riportato da Billboard, la denuncia era molto breve e conteneva principalmente affermazioni standard di violazione del copyright, con pochi dettagli su come o perché Lipa avrebbe copiato la canzone. Ma diceva che le due tracce erano così simili che era “altamente improbabile che “Levitating” fosse stato creato indipendentemente”.

“Levitating”, pubblicato nel 2020 nel secondo album in studio di Lipa Future Nostalgia, è stato un enorme successo, raggiungendo la seconda posizione nella Billboard Hot 100.

Gli Artikal Sound System, invece, sono una band reggae con sede nel sud della Florida, fondata nel 2012 come duo prima di aggiungere altri musicisti e il cantante Logan Rex. Il gruppo ha pubblicato “Live Your Life” nel suo EP del 2017 Smoke and Mirrors.

Entrando nei dettagli dell’accusa, la band ha sottolineato che la cantante avrebbe avuto “accesso” al precedente “Live Your Life” – il che significa che ha ascoltato la canzone, dandole così la possibilità di copiarla. Ma il caso non spiega esattamente perché la band crede che la pop star abbia ascoltato il pezzo.

I rappresentanti di Dua Lipa e della Warner Music Group non hanno replicato alle richieste di commento fatte nelle scorse ore.

Qui potete ascoltare Levitating di Dua Lipa.

Qua, invece, il brano “Live your life” degli Artikal Sound System.