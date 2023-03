Drinks on MI è il nuovo singolo di Minelli, cantautrice romena. Dopo aver fatto parte del gruppo femminile Wassabi dal 2006 al 2009, è diventata famosa con il suo singolo “Mariola” , uscito nel 2019, che ha raggiunto la vetta della classifica Airplay 100 in Romania. Successivamente, nel 2021, “Rampampam” è diventato un successo in diversi Paesi. Qui sotto potete ascoltare Drinks on Mi, leggere traduzione, testo e significato.

Drinks on MI, Ascolta la canzone, significato

A seguire potete ascoltare, in streaming, Drinks on Me. Cliccando qui, invece, l’audio su YouTube.

Il brano racconta il senso di rivalsa di una donna che ha sofferto per amore e che, oggi, riesce a lasciarsi tutto alle spalle. Ha dimenticato il dolore, non è più succube di un sentimento tossico e lo esprime mentre è pronta a divertirsi e rimettersi in gioco.

Minelli, Drinks on MI, Testo canzone

You don’t kno-o-ow what I’ve been doing

I’m not at ho-o-ome crying for you

You let me go-o-o, you did me a favor

I ain’t now here waiting, ye-yeah

I must celebrate it

I’m with my girls at the party

Rocking that body

Looking at him, and he looking at me

Yeah, he looking at me

Ye-yeah, he looking at me

I’m coming in solo

Dipping down lo-low

Doing my thing, spending money me

Yeah, spending money on me

Ye-yeah, spending money on me

Baby you know that I’m gold

You out of time

Left me outside in the cold

You played my mind

I hit my heart out of the tray

It’s of to lie

It’s of to lie

All you motherfuckers drinks on me, on me

Pouring out the good champagne

Yeah I’ll be, I’ll be dancing on the floor

Don’t bother me, so please

I think you better leave your message at the peep

Cause I’m out, out

I’m busy right now

I’m not, I’m not, I’m not coming over

I’m not, I’m not crying for you no more baby

Thought I told ya I’m not gonna wait around

I-I-I

Stereo-o-o

The bass line is banging

We turning o-o-on

The bottles are slamming

I’m over yo-o-ou

You did me a favour

I ain’t now here waiting, ye-yeah

I must celebrate it

I’m with my girls at the party

Rocking that body

Looking at him, and he looking at me

Yeah, he looking at me

Ye-yeah, he looking at me

I’m coming in solo

Dipping down lo-low

Doing my thing, spending money me

Yeah, spending money on me

Ye-yeah, spending money on me

Baby you know that I’m gold

You out of time

Left me outside in the cold

You played my mind

I hit my heart out of the tray

It’s of to lie

It’s of to lie

All you motherfuckers drinks on me, on me

Pouring out the good champagne

Yeah I’ll be, I’ll be dancing on the floor

Don’t bother me, so please

I think you better leave your message at the peep

Cause I’m out, out

I’m busy right now

I’m not, I’m not, I’m not coming over

I’m not, I’m not crying for you no more baby

Thought I told ya I’m not gonna wait around

I-I-I

I’m busy right now

Minelli, Drinks on MI, Traduzione canzone

Non sai cosa ho fatto

Non sono a casa a piangere per te

Mi hai lasciato andare, mi hai fatto un favore

Non sono qui ad aspettare, sì-sì

devo festeggiarlo

Sono con le mie ragazze alla festa

Scuotendo quel corpo

Lo guardo e lui mi guarda

Sì, mi sta guardando

Sì, sì, mi sta guardando

Vengo da sola

Immergendosi basso-basso

Facendo le mie cose, spendendo soldi io

Sì, spendere soldi per me

Sì, sì, spendendo soldi per me

Baby sai che sono d’oro

Tu sei fuori tempo

Mi ha lasciato fuori al freddo

Hai ingannato la mia mente

Ho colpito il mio cuore fuori dal vassoio

È mentire

È mentire

Tutti voi figli di p*ttana bevete su di me, su di me

Versando il buon champagne

Sì, lo sarò, ballerò sul pavimento

Non disturbarmi, quindi per favore

Penso che faresti meglio a lasciare il tuo messaggio

Perché sono fuori, fuori

Adesso sono occupata

Io no, io no, non verrò

Non sto, non sto più piangendo per te, baby

Pensavo di averti detto che non aspetterò

Io-io-io

Stereo-o-o

La linea del basso sta battendo

Ci stiamo accendendo

Le bottiglie stanno sbattendo

Ti ho dimenticato

Mi hai fatto un favore

Non sono qui ad aspettare, sì-sì

devo festeggiarlo

Sono con le mie ragazze alla festa

Scuotendo quel corpo

Lo guardo e lui mi guarda

Sì, mi sta guardando

Sì, sì, mi sta guardando

Vengo da sola

Immergendosi basso-basso

Facendo le mie cose, spendendo soldi io

Sì, spendere soldi per me

Sì, sì, spendendo soldi per me

Baby sai che sono d’oro

Tu sei fuori tempo

Mi ha lasciato fuori al freddo

Hai ingannato la mia mente

Ho colpito il mio cuore fuori dal vassoio

È mentire

È mentire

Tutti voi figli di p*ttana bevete su di me, su di me

Versando il buon champagne

Sì, lo sarò, ballerò sul pavimento

Non disturbarmi, quindi per favore

Penso che faresti meglio a lasciare il tuo messaggio

Perché sono fuori, fuori

Adesso sono occupata

Io no, io no, non verrò

Non sto, non sto più piangendo per te, baby

Pensavo di averti detto che non aspetterò

Io-io-io