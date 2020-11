DREAM HIT – THE SOCIAL TALENT è il primo social talent show alla ricerca della hit dei sogni.

Parliamo di una ricerca che si concentrerà sulla creatività, sulla capacità autoriale dei candidati e, soprattutto, sulle potenzialità della loro canzone, raccontando al pubblico l’evoluzione di un brano, dalla sua versione grezza fino alla trasformazione in una hit pronta per essere lanciata sul mercato grazie alla collaborazione di producer e professionisti del settore.

E’ questo lo scopo preciso di questo nuovo talent che si svolge sui social: trovare una potenziale hit.

A gestire il flusso di aspiranti protagonisti sarà la Doom Entertainment:

DOOM come Dream Of Ordinary Madness. La follia che incontra la realtà e genera gli unici sogni che si avverano davvero: quelli di chi non ha paura di sognare

Ma come funziona esattamente? Ve lo diciamo noi.

Fra tutti coloro che si candideranno, saranno selezionati 12 brani che si giocheranno il tutto per tutto nelle 4 audizioni successive – fruibili attraverso IGTV e in diretta su Twitch – davanti a una Giuria d’eccezione (l’identità dei cui componenti sarà svelata al termine di ogni audizione). Solo 1 brano per ogni audizione sarà scelto per partecipare alla finale live, e per essere prodotto con il tutoring di un grande professionista del settore, con cui l’artista elaborerà l’editing del brano in modo da renderlo una vera HIT pronta per il mercato musicale.

Saranno 4 le audizioni, ecco le date: 22, 25 e 29 novembre e il 2 dicembre, mentre il 6 dicembre ci sarà uno speciale “ripescaggio” affidato alla scelta degli utenti tramite un sondaggio sulla pagina Instagram @dreamhit.

L’evento finale – trasmesso il 13 dicembre live sul canale YouTube di Intesa Sanpaolo – vedrà sfidarsi i 5 brani finalisti, che verranno pubblicati su etichetta DOOM Entertainment, mentre il brano vincitore vedrà il suo autore firmare un contratto di 2 anni con DOOM.

Inoltre, il 22 novembre, giorno in cui online potremo assistere alla prima audizione, l’avventura di questi ragazzi che sognano di conquistare il pubblico con una hit da classifica verrà inaugurata da chi questo sogno, con talento e fatica, ha saputo realizzarlo. Grazie alla diretta streaming sul canale YouTube di Intesa Sanpaolo, si terrà il DREAM HIT – THE SOCIAL CONCERT!, un concerto vero e proprio, uno di quelli che tanto ci mancano in questo momento di forzata “cattività”, un’imponente live performance rigorosamente accessibile a tutti con una line up di altissimo richiamo. Sveliamo i primi 5 nomi: Achille Lauro, Mahmood, Myss Keta, Carl Brave e Beba. In totale sono 10 i grandi artisti che hanno dato la loro adesione, i prossimi 5 saranno annunciati nei prossimi giorni.