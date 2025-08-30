Drake prepara l’uscita di Iceman: tutto quello che sappiamo sul nuovo album del rapper

Drake non sembra intenzionato a fermarsi, nonostante le polemiche e le ferite della Rap Civil War che lo hanno visto contrapposto a Kendrick Lamar tra dissing e reciproche offese.

Il rapper canadese è a Milano in questi giorni dove le sue quattro date in programma al Forum di Assago, le prime in carriera nel nostro paese, rappresentano moltissimo di quello che è stato il suo passato discografico. Ma da tempo Drake pensa al futuro e molto di quello che sarà il suo prossimo album di fatto si sa già…

Drake diventa Iceman

Dopo mesi di silenzi e mosse promozionali calcolate, Drake sta preparando l’uscita di Iceman, il suo nuovo album solista. Le prime anticipazioni sono arrivate a luglio con il singolo What Did I Miss?, brano molto esplicito e diretto in cui Drake affronta proprio i dissidi dell’ultimo anno. La canzone ha raccolto subito notevoli consensi anche nella fanbase più esigente ed è stata seguita da una serie di live stream tematici che hanno alimentato la curiosità di pubblico e addetti ai lavori.

Inutile sottolineare che What Did I Miss? ha fatto capolino anche nella scaletta di Milano ma per il resto la tracklist del nuovo disco, il nono nella discografia del cantante, resta abbastanza misteriosa. Nel corso dei suoi livestream Drake ha accennato un paio di brani che a Milano non si sono sentiti: uno dovrebbe intitolarsi Which One, un’altra pare si intitoli Supermax. Drake l’ha proposta due volte ma in versioni completamente diverse l’una dall’altra.

La strategia dei live stream

La promozione di Iceman è stata pensato come un vero e proprio “gioco a indizi” digitale. Il primo episodio ha mostrato il rapper impegnato a creare blocchi dei di ghiaccio, presentando contestualmente il nuovo singolo. Nel secondo, Drake ha introdotto un curioso leitmotiv ispirato a Pinocchio e ha ospitato sul palco virtuale Central Cee per la collaborazione che dovrebbe dare vita a Which One.

Una trovata che ha fatto discutere: per alcuni un’idea geniale ma per altri una scelta che sembra ormai troppo proiettato verso la realtà virtuale e lontano dal panorama hip hop.

I brani in arrivo

Nel frattempo, il progetto parallelo con PartyNextDoor, $ome $exy $ongs 4 U, ha consolidato il successo di Nokia, singolo che continua a dominare in streaming e che è stato salutato con grande entusiasmo dal pubblico del Forum. Da pochi giorni è uscito anche il video ufficiale di Somebody Loves Me, costruito grazie a un contest con 19 registi diversi, ulteriore dimostrazione del legame di Drake con la nuova generazione di creator.

Collaborazioni e influenze

Se la scena americana resta complessa, con molti ex alleati ora considerati rivali, Drake sembra guardare con sempre maggiore interesse al Regno Unito. Dopo aver condiviso il palco del Wireless Festival con artisti come Lauryn Hill e Rema, il rapper ha confermato la sua collaborazione con Central Cee e anticipato nuove sinergie con Dave. Toronto e Londra restano due città chiave per il suo immaginario musicale, e il nuovo disco potrebbe amplificare questa connessione.

Drake ha preso casa, una splendida villa a Notting Hill, e potrebbe elegger proprio Londra a residenza ufficiale in Europa.

Una data vicina?

Le speculazioni sulla data d’uscita si moltiplicano. Storicamente, Drake ha pubblicato i suoi album a distanza di tre o quattro mesi dal primo singolo. Considerando che What Did I Miss? è uscito a fine giugno, non è escluso che Iceman arrivi già a settembre, forse a ottobre, mese da sempre caro all’artista canadese. La conferma ufficiale non c’è ancora, ma gli indizi social e le dichiarazioni sibilline lasciano pensare che l’attesa sarà breve.

Drake tra critiche e rinascita

Dopo essere stato accusato di “colonizzare” culture e sonorità, Drake sembra intenzionato a rispondere con la musica. Il suo atteggiamento, quasi da “heel” ispirato al mondo del wrestling, mostra un artista che accetta i fischi e li trasforma in energia creativa. E con Iceman, promette di mettere ordine nel caos degli ultimi mesi e rilanciarsi al centro della scena internazionale.

Questa la scaletta di Drake al Forum per il primo concerto

Marvins Room

Teenager Fever

Passionfruit

Jungle

What Did I Miss?

Headlines

Know Yourself

Nonstop

Sicko Mode

No Face

Circadian Rhythm

Laugh Now Cry Later

God’s Plan

In My Feelings

Nice for What

Controlla

Madiba Riddim

Signs

Hold On, We’re Going Home

One Dance

CN Tower

Die Trying

Somebody Loves Me

Come and See Me

Girls Want Girls

Fancy

Love Me

Rich Baby Daddy

You Broke My Heart

Knife Talk

Rich Flex

IDGAF

Hotline Bling

Nokia

Yebba’s Heartbreak