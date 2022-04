Dove sei è il titolo dell’inedito di Sissi presentato ad Amici 2022 presentato, per la prima volta, nella puntata del daytime del 4 aprile scorso.

Sissi fa parte della squadra capitanata da Lorella Cuccarini (per il canto) e Raimondo Todaro (per la categoria danza).

Sissi, Dove sei, Significato canzone

“Dove sei” di Sissi è un bilancio e, allo stesso tempo, una presa di coscienza di se stessi. Sissi canta l’amore verso l’altra persona con la quale non è stata insieme mai per davvero. Quando non la vede si sente persa e quando pensa a se stessa, rischia di smarrire lui. Vorrebbe un’altra occasione, una possibilità, nonostante tutto questo non sembri avere un reale senso. Ma il vero trucco in tutto questo è impararsi ad amarsi, singolarmente, sperando di poter condividere qualcosa (“Ho chiesto a Dio di amarti, di amarti un’altra volta, ma tu amati stavolta”)

Sissi, Dove sei, Ascolta la canzone (video esibizione Amici 2022)

Cliccando qui potere ascoltare “Dove sei” di Sissi e vedere il video della sua esibizione ad Amici 2022.

Sissi, Dove sei, Testo canzone

Dove sei adesso che non ci sentiamo?

con chi stai? dove sei? Non siamo stati insieme mai

Dove sei è da un po’ che non parliamo

già lo so che ci sentiamo

anche se non ti vedo

anche se non ti vedo

ti vedo se mi perdo

ti perdo se mi trovo

ti trovo ma non trovo

un senso a tutto questo

Ho chiesto a Dio di amarti

di amarti un’altra volta

ma tu amati stavolta

se ti ami è la mia svolta

Ore, sono qui che cerco te da ore

persa tra gli sbalzi tuoi d’umore

che cerco di cucire ogni mio errore

perdiamoci nel blu

Pensa te, invento scuse ma ci odiamo

non vedi che senza te non sono stata in piedi mai

Dove sei è da un po’ che non parliamo

già lo so che ci sentiamo

anche se non ti vedo

anche se non ti vedo

Ti vedo se mi perdo

ti perdo se mi trovo

ti trovo ma non trovo

un senso a tutto questo

Ho chiesto a Dio di amarti

di amarti un’altra volta

ma tu amati stavolta

se ti ami è la mia svolta

ore, sono qui che cerco te da ore

persa tra gli sbalzi tuoi d’umore

che cerco di cucire ogni mio errore

perdiamoci nel blu

incontriamoci più su