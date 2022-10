Dov’è l’amore è una canzone di Cher tratta dal suo ventitreesimo album in studio, Believe. Il pezzo è stato rilasciato nel giugno 1999. È stato scritto da Mark Taylor e Paul Barry, prodotto da Taylor e Brian Rawling. Si tratta di una traccia di influenza latina con chitarra spagnola su ritmi dance, con inglese e italiano nel testo. Qui sotto potete leggere testo e traduzione del brano.

Dov’è l’amore, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare la canzone di Cher, “Dov’è l’amore”. Qui il video ufficiale del brano.

Cher, Dov’è l’amore, Testo canzone

Dov’e L’Amore

Dov’e L’Amore

I cannot tell you of my life

Here is my story

I’ll sing a love song

Sing it for you alone

Though you’re a thousand miles away

Love’s feeling so strong

Come to me baby

Don’t keep me waiting

Another night without you here

And I’ll go crazy

There is no other, there is no other

No other love can take your place

Or match the beauty of your face

I’ll keep on singing til the day

I carry you away

With my love song

With my love song

Dov’e L’Amore

Dov’e L’Amore

Where are you now my love?

I need you here to fold me

Whispered so sweetly

Feel my heart beating

I need to hold you in my arms

I want you near me

Come to me baby

Don’t keep me waiting

Another night without you here

And I’ll go crazy

There is no other there is no other

No other love can take your place

Or match the beauty of your face

I’ll keep on singing til the day

I carry you away

With my love song

With my love song

Non c’e nessuno

Non c’e nessuno

Non c’e nessuno

Bello come te e ti amo

Come to me baby

Come to me baby

Another night without you here

And I’ll go crazy

There is no other there is no other

No other love can take your place

Or match the beauty of your face

I’ll keep on singing til the day

I carry you away

With my love song, with my love song

With my love song, with my love song

Cher, Dov’è l’amore, Testo canzone

Dov’e L’Amore

Dov’e L’Amore

Non posso raccontarti della mia vita

Ecco la mia storia

Canterò una canzone d’amore

Cantalo solo per te

Anche se sei a mille miglia di distanza

L’amore è così forte

Vieni qui piccola

Non farmi aspettare

Un’altra notte senza di te qui

E impazzirò

Non c’è altro, non c’è altro

Nessun altro amore può prendere il tuo posto

Oppure abbina la bellezza del tuo viso

Continuerò a cantare fino al giorno

ti porto via

Con la mia canzone d’amore

Con la mia canzone d’amore

Dov’e L’Amore

Dov’e L’Amore

Dove sei adesso amore mio?

Ho bisogno che tu sia qui per piegarmi

Sussurrò così dolcemente

Senti il ​​mio cuore battere

Ho bisogno di tenerti tra le mie braccia

ti voglio vicino a me

Vieni qui piccola

Non farmi aspettare

Un’altra notte senza di te qui

E impazzirò

Non c’è altro non c’è altro

Nessun altro amore può prendere il tuo posto

Oppure abbina la bellezza del tuo viso

Continuerò a cantare fino al giorno

ti porto via

Con la mia canzone d’amore

Con la mia canzone d’amore

Non c’è nessuno

Non c’è nessuno

Non c’è nessuno

Bello come te e ti amo

Vieni qui piccola

Vieni qui piccola

Un’altra notte senza di te qui

E impazzirò

Non c’è altro non c’è altro

Nessun altro amore può prendere il tuo posto

Oppure abbina la bellezza del tuo viso

Continuerò a cantare fino al giorno

ti porto via

Con la mia canzone d’amore, con la mia canzone d’amore

Con la mia canzone d’amore, con la mia canzone d’amore