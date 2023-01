Dove 6 (Epic Records/Sony Music Italy) è il nuovo singolo di Lortex, in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 27 gennaio 2023. Il pre-save della canzone è disponibile cliccando qui.

Si tratta di un brano introspettivo e malinconico, in cui la matrice cantautorale di Lortex si lega ad un flow più urbano. Questa nuova direzione nel sound fa sì che la melodia lasci più spazio al rap e alle rime, senza tralasciare la sensibilità dell’artista e mettere ancor di più in mostra le sue abilità da autore.

Ho iniziato a scrivere canzoni per necessità, non ho mai visto questa cosa come un gioco. Necessità di esprimere le mie idee, le mie emozioni, tutte cose che generalmente non riescono a comunicare

Lortex, Dove 6, Significato canzone

Ecco di cosa parla il brano. Dove 6 racconta di una storia d’amore finita, che tuttavia non coincide con la scomparsa delle emozioni. I ricordi passati insieme sono ancora lucidi nel cuore e nella mente, facendo così riemergere sentimenti di tristezza e sofferenza. Ma è proprio questo il significato del termine amore per l’artista: una giostra che porta in alto e poi fa cadere, in cui si mostrano i propri lati migliori, ma anche quelli peggiori. Permane in parte il desiderio di ritrovarsi con la persona amata e tornare a vivere quei momenti felici, nonostante la consapevolezza del triste epilogo.

Lortex, chi è il cantante (biografia)

Lortex, pseudonimo di Lorenzo Mirabella, è nato a Torino nel 1999 e inizia a scrivere e comporre canzoni all’età di 12 anni. Il 20 gennaio 2015, grazie al brano “Muhammad Ali” nascono nuove collaborazioni e Lorenzo comincia ad esibirsi in apertura a live di vari artisti italiani, costruendosi così, passo dopo passo, un bacino di pubblico notevole per la sua giovanissima età. A marzo 2016 debutta con il suo primo Ep: “Lorenzo”, con cui si posiziona al vertice delle classifiche rap di iTunes e Google Play, toccando anche il terzo posto della chart generale di iTunes, e il 1° posto della classifica nazionale di Google Giocare a.

Con il singolo “Insieme”, caricato su YouTube nel 2017, supera ad oggi 10,9 milioni di visualizzazioni. Sempre nel 2017 escono i brani “A Un Passo Da” e “Volevo Darti”. Il 6 settembre 2018 si esibisce all’Alcatraz di Milano riscontrando una fortissima risposta dal pubblico, che canta all’unisono le sue canzoni.

Nel 2020 firma con Sony e pubblica i singoli “Ti Avrei Dato Il Mondo”, “Mia” (certificato PLATINO), “Disastro” e “Mi Fai Bene” che totalizzano milioni di stream e visualizzazioni sulle piattaforme digitali. Il 25 marzo 2022 esce il brano “Corallo” feat. chiamamifaro.